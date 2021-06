Couple dans la vie, «ex» sur les planches

Couple dans la vie, Simon Lepage et Mary-Lee Picknell deviendront des « ex » sur les planches du théâtre Périscope.

Succès à La Licorne et chez Duceppe, à Montréal, la pièce L’amour est un dumpling est à l’affiche du 8 au 19 juin, dans une nouvelle mise en scène et avec une nouvelle distribution.

La comédie romantique raconte l’histoire de Marc et de Claudia, deux ex-amants qui ont fait des tournées avec leur groupe de musique dans des hôtels en Asie et qui se retrouvent, après s’être perdus de vue, dans un restaurant asiatique. Ils constatent à quel point ils ont changé.

Marie-Hélène Gendreau, qui signe la mise en scène et qui est aussi directrice artistique du Périscope, les a approchés l’automne dernier.

« On a réfléchi 25 secondes et on a dit oui tout de suite. On avait envie de jouer et de travailler. C’est plus tard que le fait que nous étions pour jouer ensemble nous a saisis », a lancé Simon Lepage, lors d’un entretien.

Le comédien précise que répéter et vivre ensemble n’a pas été quelque chose de pesant ou de contrariant. Ce qui aurait pu être le cas.

« J’ai vu Mary-Lee autant comme autant au théâtre, mais je n’avais jamais eu la chance de jouer avec elle. Elle est comme un petit robot d’apprentissage de textes. Au point que ça peut en être fâchant. Elle est prête après 20 minutes de mémorisation de faire un certain nombre de pages, alors que moi, j’ai de la misère à me souvenir de la première ligne », a-t-il révélé en riant.

Drôle et lumineux

Mary-Lee Picknell ajoute, et elle a un peu honte de le dire, qu’elle se lasse habituellement des répétitions. Elle a hâte de jouer devant un public.

« Simon aime ça répéter, et c’est quelque chose qui m’a un peu ébranlée. Ça m’a amenée à me demander si j’étais une vraie artiste. Il propose des affaires, il change de bord et essaie des choses. Moi, j’ai tendance à être un peu comme un genre de petit métronome. Avec Simon, je me suis permis plus de liberté que d’habitude, et ça, c’est vraiment rafraîchissant », a-t-elle fait remarquer.

L’amour est un dumpling, précise Mary-Lee Picknell, est une pièce drôle et lumineuse.

« C’est un show très à propos sur l’envie de faire table rase et de repartir à zéro. La pandémie a amené des retours aux études, des changements de carrière et des couples qui se sont laissés. Je trouvais que cette pièce, qui parle des anciens amours, de la vie d’avant et de peut-être repartir à zéro, était rafraîchissante », a expliqué Mary-Lee Picknell.