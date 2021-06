COVID-19: six nouveaux cas à Québec, 11 en Chaudière-Appalaches

Il n’y a pas que le soleil de plomb et le mercure au-dessus des 30 °C qui donnera le sourire aux gens de Québec lundi. Le bilan quotidien, à 6 nouveaux cas pour Québec et 11 pour la région de Chaudière-Appalaches a de quoi faire plaisir.

• À lire aussi: COVID-19: 194 nouveaux cas et trois décès de plus au Québec

• À lire aussi: Le rouge disparaît de la carte au Québec: voici les assouplissements qui entrent en vigueur

Dans la Capitale-Nationale, il faut remonter à la fin août pour observer un bilan aussi encourageant.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

La tendance à la baisse amorcée dans les dernières semaines se poursuit et nous rapproche de plus en plus des objectifs de la santé publique de réduire au minimum la contagion.

À l’heure actuelle, il reste 117 cas actifs seulement dans la région, pour un faible taux de 15,4 cas par 100 000 personnes.

D’autre part, on ne compte aucun décès supplémentaire dans la région de Québec au cours des 24 dernières heures.

Dans les hôpitaux de la région, on ne compte plus que 20 personnes hospitalisées selon les dernières données du ministère de la Santé. De ce nombre, seules deux personnes demeurent aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 6 juin 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

CHUL

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 5 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 12 (-1)



Soins intensifs : 2 (-)

11 cas sur la Rive-Sud

Du côté de Chaudière-Appalaches aussi il y a longtemps qu’on n’avait pas vu un bilan aussi encourageant. Il faut remonter au début mars, avant la flambée de la troisième vague pour observer des bilans sous la barre des 10 cas. On en compte 11 lundi.

Selon les chiffres de l’INSPQ, il reste 247 cas actifs dans la région. Ce nombre représente 57,2 cas actifs par 100 000 personnes, un nombre supérieur à la région de Québec, mais malgré tout très encourageant vu la diminution importante des dernières semaines.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI