Départ du PQ: un «objecteur de conscience» face à PSPP

Face au «clientélisme» et au «jeunisme» de son nouveau chef, le député Sylvain Roy a claqué la porte du Parti québécois, vendredi. Il se décrit comme un «objecteur de conscience» pour la formation politique, qu’il souhaite voir retrouver ses racines.

Le député de Bonaventure en a long à dire, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. Après avoir gardé le silence au moment de son départ, vendredi, Sylvain Roy a répliqué aux propos de son ancien chef, Paul St-Pierre Plamondon, et de deux ex-collègues qui se sont dits soulagés de le voir quitter le caucus.

« Je ne veux pas la perte du Parti québécois, assure-t-il, mais je veux qu’ils comprennent qu’il faut changer. Pour le moment, je ne comprends pas où ils s’en vont », dit celui qui représentait la formation dans la circonscription gaspésienne depuis bientôt neuf ans.

Jeunisme

Pour Sylvain Roy, les déclarations de ses collègues confirment que « le plan, c’était de se débarrasser de certains députés », comme lui. « Tout était orchestré pour ça. Ils me rendaient invisible à l’Assemblée nationale en ne me permettant à peu près pas de faire de points de presse, de poser des questions [au Salon bleu] », poursuit-il.

Écoutez l'entrevue du député Sylvain Roy à QUB radio:

Il estime que cela s’inscrit dans la stratégie de renouvellement du parti, mise en place par M. St-Pierre Plamondon depuis son élection à la tête du parti, en octobre dernier. « L’exaltation de la jeunesse, le jeunisme, c’est une idéologie. Le jeune n’est pas doué de qualités supérieures pour faire de la politique par rapport aux vieux », dit le député âgé de 56 ans.

Dans son comté, le nom de l’ancien journaliste de TVA Alexis Deschênes circule déjà pour être candidat péquiste dans Bonaventure aux prochaines élections. « J’ai toujours su qu’il était dans l’antichambre pour me remplacer », dit Sylvain Roy. Mais les appels à céder sa place à un plus jeune ont commencé dès les élections de 2018 ou 2014, concède-t-il.

Bris de confiance

Les relations entre Sylvain Roy et PSPP étaient froides depuis le début. Le député avait refusé d’accorder son appui au nouveau chef et les deux hommes se parlaient peu, selon M. Roy.

C’est toutefois un «désaveu» du chef qui a été la goutte de trop. En désaccord sur la stratégie à adopter dans le cadre du projet de loi 59, PSPP a proposé à la FTQ de «passer par lui».

«Il a acquiescé. Il m’a jeté en dessous de l’autobus. Il n’a pas eu le leadership nécessaire pour affronter ces gens-là. C’est un manque d’expérience, dit-il au sujet de son ancien chef. Je n’avais pas le choix de démissionner.»

Du même souffle, Sylvain Roy affirme y voir une forme de «clientélisme». «C’est sa volonté de s’accrocher à une stratégie de clientélisation, qui fait qu’on dit à la personne ce qu’elle veut entendre. On transforme le message en produit et les députés deviennent des vendeurs», déplore-t-il.

Le PQ n’est pas le seul à agir ainsi, note-t-il, en évoquant le troisième lien promis par la CAQ.

Objecteur de conscience

Comme il l’a souvent fait, Sylvain Roy plaide pour un plus grand pouvoir des députés face aux «stratèges» des partis politiques. «Quand un chef veut s’entourer de courtisans et de gens qui applaudissent – et je ne dis pas que les députés le sont –, ce sont des tendances dangereuses, parce que tu ne te fais pas donner l’heure juste sur la réalité en dehors de la bulle parlementaire et du monde élitiste de la vie politique. Et moi, souvent je disais des choses qui ne faisaient pas leur affaire», lance-t-il.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Mais contrairement à Catherine Fournier, qui a quitté en déclarant que le PQ n’est plus «le bon véhicule» pour réaliser l’indépendance, M. Roy affirme qu’il n’en voit «pas d’autres». «J’espère que le PQ va se relever», jure-t-il, tout en répétant qu’il ne sera pas candidat pour la CAQ.

Quant à ses anciens collègues, il leur souhaite «d’être bien». «Ils ne m’auront plus dans les pattes comme objecteur de conscience», lance-t-il.

