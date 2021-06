Des maisons des aînés à repenser

C’est une promesse électorale phare de François Legault qui a probablement fait rêver bien des gens : construire 30 luxueuses maisons des aînés pour un milliard de dollars, soit 2600 nouvelles places dans des établissements plus spacieux et plus confortables. Maintenant, avec l’explosion des prix et la pandémie, un examen de conscience s’impose.

Depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, on a d’abord constaté que la promesse avait été largement sous-évaluée. Et depuis la COVID-19, cet écart entre la promesse et la réalité s’est accentué. On parle maintenant de 2,4 milliards de dollars pour construire 46 établissements d’ici l’automne 2022. Le coût d’un seul logement atteint déjà entre 700 mille et 1 million de dollars. Avec la flambée des prix dans le secteur de la construction, ces maisons vont coûter une fortune.

Si on tient compte du vieillissement de la population, cet investissement devra être récurrent pour pouvoir répondre à la demande croissante pendant plusieurs années.

Investir dans les soins plutôt que dans le béton

Si au moins la population était convaincue que c’est toujours la bonne chose à faire. Malgré toutes les histoires d’horreur entendues pendant la pandémie, les problèmes les plus criants ne se sont pas fait sentir sur l’architecture des résidences, mais sur le manque de personnel, de soins et d’humanité.

Plusieurs de nos aînés ont été abandonnés par la force des choses, sans être nourris, hydratés, ni lavés et socialement isolés en raison des mesures sanitaires. Des faits qui devraient nous forcer à réfléchir. Les choix du gouvernement sont-ils toujours les bons ?

Avec l’augmentation du télétravail qui permet une plus grande flexibilité des horaires, il serait certainement plus facile pour plusieurs enfants de prendre soin de leurs aînés.

Plus d’argent pour les soins et services à domicile

Si les Québécois pouvaient recevoir une aide financière plus généreuse pour aménager leur résidence et recevoir des soins et services à domicile, souhaiteraient-ils rester à domicile plus longtemps ou leurs enfants accepteraient-ils d’en prendre soin dans leur propre maison ?

Je ne suis pas contre la mise à niveau de nos CHSLD vétustes, bien au contraire, je crois aussi qu’il faut créer de nouvelles places à un prix raisonnable pour répondre aux besoins, mais pouvons-nous également intégrer une nouvelle façon de prendre soin de nos personnes âgées à moindre coût, en misant davantage sur les liens intergénérationnels selon le souhait des gens ?

Vous avez peut-être écouté le documentaire Ma dernière maison d’Annie-Soleil Proteau, elle soulève un bon débat qui mérite qu’on y accorde de l’importance.

Les oppositions ont raison lorsqu’elles disent que le mégaprojet de maisons des aînés doit être réévalué. À trop vouloir impressionner la galerie avec des projets plus grands que nature, on en oublie l’essentiel, que veulent vraiment nos aînés ?

Après qu’ils ont été privés de leurs proches pendant des mois, seuls dans leur unité, je suis loin d’être convaincue que les maisons des aînés de la CAQ, aussi belles soient-elles, soient vraiment ce qui les fait encore rêver.