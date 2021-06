Deuxième dose pour les 80 ans et plus: les rendez-vous devancés dès aujourd’hui

Les Québécois de plus de 80 ans peuvent aujourd’hui devancer la date de leur rendez-vous pour recevoir la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

Ayant atteint son objectif de vacciner 75% de la population adulte, Québec a décidé de permettre de devancer le rendez-vous de la deuxième dose dès lundi.

[RAPPEL] 💉 Dès aujourd'hui, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent devancer leur rendez-vous pour la 2e dose de vaccin contre la #COVID19: https://t.co/FmCOzJtBNS. pic.twitter.com/WgrQDFFmL8 — Santé Québec (@sante_qc) June 7, 2021

Ainsi, par tranches d’âge, les Québécois pourront modifier leur second rendez-vous sur le site internet de Clic Santé, d’ici le 23 juin, pour se faire administrer la dose durant les jours de semaine.

En revanche, un intervalle de huit semaines entre les deux doses de vaccin est recommandé.

«Peu importe le rendez-vous que vous avez eu, pour la deuxième dose, vous avez le droit de le réajuster», avait expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Les 80+ ans qui ont reçu Pfizer en 1ère dose peuvent devancer leur rdv de 2e dose. Clic Santé reconnaît quel vaccin la personne a reçu.



On attend les vaccins pour ceux qui ont reçu Moderna ou AZ. L’intervalle sera aussi réduit pour ces personnes.



Plateforme pour devancer👇 pic.twitter.com/XI3LnWcngH — Christian Dubé (@cdube_sante) June 7, 2021

Après les 80 ans et plus qui ouvrent le bal lundi, ce sera au tour des personnes de 75 ans et plus de prendre rendez-vous mardi, alors que les plus 70 ans pourront le faire mercredi.

Le calendrier a été bâti de façon à baisser chaque jour la tranche d’âge de cinq ans.

