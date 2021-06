Difficile de se loger avec des animaux

Le 1er juillet avec ses nombreux déménagements arrive à grands pas et plusieurs locataires se cherchent toujours un appartement, une situation qui n’est pas simple avec le peu de logements disponibles dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et qui peut s’avérer plus difficile pour ceux qui possèdent un animal de compagnie.

Plusieurs semaines de recherche pour un logement n’ont d’ailleurs rien donné pour Joannie Dallaire et son conjoint, propriétaires de deux petits chiens.

«Ce n’est pas mes premiers chiens et avant il me semble que c’était moins pire se trouver quelque chose. Les propriétaires acceptent de moins en moins les chiens et les chats», a affirmé Joannie Dallaire.

Même en offrant une compensation financière mensuelle comme garantie, impossible de se loger. Et avec le 1er juillet qui arrive, le temps presse et les solutions sont peu nombreuses.

Mme Dallaire et son conjoint ont même songé à faire euthanasier leurs chiens âgés de 14 ans, en fin de vie, pour pouvoir trouver un loyer avant le 1er juillet. Le couple préfèrerait évidemment ne pas avoir à le faire.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) Saguenay a également constaté que les abandons sont plus fréquents en période estivale.

Et le problème est le même pour les chats, les cages de la SPCA Saguenay étant pleines alors que les abandons de masse autour du 1er juillet ne sont même pas encore commencés.

«Chaque année, on se retrouve avec plusieurs animaux autour du 1er juillet. Les gens changent de loyer ou s’en vont en résidence privée pour aînés et n’ont pas droit aux animaux alors ils doivent s’en départir», a expliqué la directrice générale de la SPCA Saguenay, Claudia Côté.

L’Association des propriétaires du Québec (APQ) croit aussi qu’une compensation financière rassurerait plusieurs propriétaires. Elle a d’ailleurs demandé au gouvernement d’autoriser un dépôt à la signature du bail.

«Le dépôt de garantie aurait l’effet d’abord de prémunir le propriétaire contre une portion des réclamations puis il a également l’effet de s’assurer que la personne qui a un animal va en prendre soin», a indiqué le président de l’APQ, Martin Messier.

En 2018, 50 % des propriétaires qui ont répondu à un sondage de l’APQ ont affirmé refuser les animaux dans leur appartement. Si le dépôt de garantie était accepté, seulement 33 % les refuseraient toujours.