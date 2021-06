[EN DIRECT] Canadien 2 - Jets 0

Le Canadien tentera de balayer les Jets de Winnipeg, lundi au Centre Bell, et ce, sans les services du défenseur Jeff Petry, blessé à la main droite.

Alexander Romanov sera ainsi du match de ce soir. Le Russe en sera au premier match de sa carrière en séries éliminatoires.

1re période

20:00 | Fin du 1er vingt

19:09 | BUT! Artturi Lehkonen fait dévier un tir de Brett Kulak et double l'avance du CH! 2-0

15:51 | Pierre-Luc Dubois est pris en défaut pour rudesse envers Tyler Toffoli, le CH en avantage numérique

09:41 | Brett Kulak chassé pour obstruction contre Nikolaj Ehlers

08:01 | BUT! Erik Gustfasson décoche un superbe tir des poignets et ouvre la marque!

06:57 | Andrew Copp est puni pour bâton élevé à l'endroit de Jesperi Kotkaniemi. Le CH obtient un 1er avantage numérique

00:00 | Début de la rencontre

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a été évasif sur l’état de santé de Petry quelques heures avant le match.

«Il est en évaluation encore, a dit le pilote en vidéoconférence. Ce sera vraiment une décision prise avant le match. On va avoir plus de nouvelles. C’est possible qu’il s’essaie dans l’échauffement. Qui va le remplacer? Ça va être [Alexander] Romanov ou [Xavier] Ouellet.»

«On regarde toutes les situations, le jeu en infériorité numérique, l’avantage numérique, la composition des duos, a aussi mentionné Ducharme. On y pense, on verra. [...] C’est une option de déplacer un Edmundson à droite. Ouellet peut jouer à droite. On aimerait mieux voir Romanov à gauche. Mais Eddy [Edmundson] et Chiarot peuvent jouer à droite aussi.»

S’il n’a pas donné de détails sur la blessure de Petry, les téléspectateurs ont été témoins de celle-ci. Victime de malchance, Petry s’est en effet coincé un doigt dans le petit orifice de la baie vitrée utilisé par les photographes, à la suite d’une mise en échec. Il avait ensuite quitté le match.

Terminer le travail

Le Tricolore mène la série 3 à 0 après une convaincante victoire de 5 à 1 survenue dimanche. Ainsi, le Bleu-Blanc-Rouge tentera de balayer un rival pour la première fois depuis 2014, quand il avait fait le coup au Lightning de Tampa Bay, au premier tour. Cette année-là, le CH s'était rendu jusqu'en finale de l'Association de l'Est, où il avait été vaincu par les Rangers de New York.

Mais pas question d’amorcer le duel avec un excès de confiance. Ducharme a en effet indiqué qu’il souhaitait un effort encore meilleur pour tenter de clore cette série.

«On a appris beaucoup de notre première ronde, a fait valoir Ducharme. Ce sentiment d’urgence-là, on l’a emmené de notre côté à chaque match. Et on veut pousser ça encore plus loin. On n’a pas été parfaits [dimanche]. On a joué un excellent match, mais on n’a pas été parfait. On veut être encore meilleurs [lundi] soir. On veut contrôler toutes les situations.»

En cas de victoire lundi soir, le CH se frottera par la suite au vainqueur du duel entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas. Cette série est égale 2 à 2.

Si l'offensive de la troupe de Ducharme était au ralenti lors du premier tour face aux Maple Leafs de Toronto, elle est un peu plus vivante face aux Jets. En effet, le CH a marqué 11 buts en trois rencontres face à la formation du Manitoba.

Avec huit points, dont trois buts, en 10 matchs, Tyler Toffoli est le meilleur pointeur du CH lors des séries éliminatoires.

Mark Scheifele, qui purgera la troisième partie de sa suspension pour son coup à l'endroit de Jake Evans, Blake Wheeler, Kyle Connor et Josh Morrissey sont les meilleurs pointeurs des Jets, avec cinq points chacun.

Carey Price et Connor Hellebuyck devraient sans surprise être à nouveau devant le filet de leur équipe respective.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct dès 19 h, avec l'émission d'avant-match. Le duel s'amorcera à 20 h.

- avec la collaboration de Jean-François Chaumont