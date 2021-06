La société EXFO veut quitter les marchés boursiers. Le fondateur et principal actionnaire Germain Lamonde a déposé une offre pour racheter l’ensemble des actions en circulation, à l’extérieur de son portefeuille, pour environ 123 millions $US (150 millions $CAN).

« Cette opération est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes d’EXFO », a indiqué M. Lamonde, également président du conseil d’administration.

Lundi, dans un communiqué, l’entreprise de Québec spécialisée dans les tests et les instruments de mesure pour le secteur des télécommunications a révélé avoir conclu une convention d’arrangement avec une autre société contrôlée par M. Lamonde.

Ce dernier a déposé une offre de 6 $US par action (7,24 $CAN). Vendredi dernier, elle valait 3,70 $US (4,45 $CAN). Il s’agit d’une prime de 62 %.

La société EXFO est présente à la Bourse de Toronto et au NASDAQ.

Le conseil d’administration d’EXFO, dont la capitalisation boursière oscillait aux alentours de 340 millions $US (410 millions $CAN), lundi, a recommandé l’arrangement qui sera présenté aux actionnaires d’ici le 30 juillet lors d’une assemblée extraordinaire.

La clôture de la transaction est prévue au plus tard le 30 septembre.

M. Lamonde est appuyé par Banque Nationale du Canada et Investissement Québec pour réaliser cette transaction. Le président, qui contrôlait déjà l’ensemble des actions avec droit de vote multiple, n’envisagerait aucune autre opération de changement de contrôle.

L’homme d’affaires affirme, dans un communiqué, qu’il a l’intention de «continuer à travailler» chez EXFO afin de «poursuivre le développement du fournisseur mondial florissant de solutions de test et de systèmes». Il note également que le siège social va demeurer dans la Capitale-Nationale.

Fondée en 1985, EXFO compte 1900 employés dans plus de 25 pays.

