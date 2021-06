Grand Défi Pierre Lavoie : plus de 46 000 inscriptions au million de kilomètres

Le Grand Défi Pierre Lavoie a indiqué lundi que plus de 46 000 personnes ont complété leur inscription en prévision du 1 000 000 de KM Ensemble, qui se déroulera du 18 au 20 juin.

Pour une deuxième année consécutive, l’initiative permettra à des milliers de Québécois de totaliser collectivement un million de kilomètres par le moyen de leur choix : la marche, la course, le vélo, la nage et le kayak, notamment. Les participants peuvent relever le défi seuls ou en groupe, à leur rythme et près de chez eux. L’an passé, plus de deux millions de kilomètres ont été parcourus en trois jours par plus de 67 000 participants. Pour la prochaine présentation, 3050 groupes ont été créés jusqu’ici.

«La pandémie a fait régresser les saines habitudes chez bien des Québécois, les gens sont plus sédentaires, a expliqué M. Lavoie par voie de communiqué. Puisqu’une lumière pointe au bout du tunnel, il est plus que temps de se remettre en action. J’estime qu’un défi collectif comme le 1 000 000 de KM Ensemble, accessible à tous, gratuit et amusant, est un excellent moyen de motiver la population à bouger et de continuer à faire grandir le mouvement de prévention en santé.»

Des concours

Dans le cadre de l’événement, trois concours sont proposés aux intéressés. Ainsi, dans «Mes KM avec Pierre Lavoie», celui-ci ira de Saguenay à Montréal en relevant quelques défis au passage pendant le weekend d’activités, en compagnie de personnalités. Les participants qui veulent se joindre à ce groupe sur un segment du parcours peuvent tenter leur chance.

Puis, dans «Le Grand Week-end», les participants pourront remporter l’un des 50 ensembles Grand Week-end adaptés aux escapades estivales. Chacun comprend une tente, des matelas de sols, des verres, une glacière et d’autres articles. Enfin, un concours pour les établissements scolaires sera organisé. Au nombre des prix à gagner : des ballons de soccer pour tous les élèves d’une école primaire gagnante ; des sacs à dos pour tous les élèves d’une école secondaire gagnante ; 10 cordons de promenade pour les services de garde éducatifs à l’enfance participants.

Par ailleurs, le 18 juin, les enseignants du primaire et leurs élèves auront accès toute la journée à la webdiffusion de «La Grande récré», une émission festive et active d’une heure sur le site Web www.lagranderécré.tv. Les animateurs, Julie Ringuette et Pascal Morrissette, et leurs invités de marque (notamment Sarahmée, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, 2Frères et Yannick Bergeron) enchaîneront des prestations musicales, humoristiques et scientifiques. Après le visionnement, les jeunes sortiront au grand air pour accumuler des kilomètres avec toute la province.

Tous les détails de la participation figurent dans le site 1000000ensemble.com, à la section Concours.