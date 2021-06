Canicule: en classe avec les masques malgré la chaleur

Après la COVID-19, c’est au tour de la canicule de perturber les classes et ce dans plusieurs régions du Québec.

Avec des températures de plus de 30 degrés Celsius, le port du masque peut être plus difficile, alors que celui-ci est obligatoire à l’intérieur pour tous les élèves à partir de la 1re année du primaire.

Si la grande majorité des écoles ne sont pas climatisées, les centres de service scolaires permettent néanmoins l’utilisation de climatiseurs portatifs ou de ventilateurs.

Il est impossible toutefois de retirer le masque.

Des pauses plus fréquentes sont accordées, et les enfants peuvent se déplacer plus souvent aux points d’eau pour boire.

À Sherbrooke, une course de 1,6 km était prévue à l’École des Aventuriers, et elle s’est tenue dans le plaisir, malgré les conditions climatiques difficiles.

Des points d’eau ont été aménagés un peu partout pour rafraîchir les jeunes qui ont aussi bu beaucoup d’eau.

Des écoles fermées

Plusieurs écoles ont été fermées ce lundi en Outaouais en raison de la canicule.

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées a annoncé la fermeture des écoles lundi. La Commission scolaire Western Québec a pris la décision d’organiser des cours à distance pour les journées de lundi et mardi.

Nouveaux record de chaleur:

Pour sa part, même s’il garde les écoles ouvertes, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais a pris un train de mesures pour faire face à la vague de chaleur.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour plusieurs secteurs du sud du Québec, notamment Gatineau, Papineau et Pontiac où les températures dépasseront allègrement les 33 degrés avec un humidex de 40 pour lundi et mardi.

La vague de chaleur qui a commencé dimanche a aussi entraîné sur son passage des records.

Gatineau : 33,3°C (ancien record 31,1 en 1930)

Magog : 30,1°C (ancien record 28,3 en 1963)

Assomption : 33,2°C (ancien record 31,1 en 1930)

