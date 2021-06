La joie sur le visage des partisans

Lundi soir la joie régnait autour des partisans du Canadien. Les gens chantaient dans les rues de Montréal en espérant une victoire de leur équipe, qui est finalement venue. C’était plaisant de voir les familles se diriger au match avec un immense sourire aux lèvres.

Photos Martin Alarie, Pascale Vallée, Claude Lavoie Jr.

Plusieurs anciens joueurs du Canadien ont été invités au match. Patrice Brisebois et Nadia Saputo sont entourés de Josh Gantman, Franco Caruso, Gabby Musacchio et Stefano Musacchio.

Cédric et son père, Théodore St-Pierre, sont partis de Repentigny pour encourager le Tricolore.

Avant le match, Alexis Tremblay, 10 ans, pour qui c’était une soirée de première, a rencontré Marc Hervieux qui a offert une magistrale performance lors de son interprétation du Ô Canada.

Kevin Williams et Mélissa Dumouchel et leurs enfants Jaxson et Noa portaient fièrement leur chandail de Carey Price.

Milan Hamet-Bélisle était entouré de Claire Monette, Émilie de Grandpré, Alicia A. Danis et Vanessa Debay avant d’aller voir la rencontre à la Cage.

Véronik Perron, Jean-Paul Dahm, Claude Marcoux, John Judd, Robert Schloesser et Renaud Poissant se réunissent avant chaque match au coin de Notre-Dame et Broadway, à Montréal-Est, pour encourager leurs favoris et faire klaxonner les passants.

Ava et Daylen Deschamps ont fait le voyage de Calgary avec leurs parents pour encourager l’ancien coéquipier de leur père avec la formation junior de Kelowna, Shea Weber.

Makayi Yamba est fier de porter son chandail du capitaine du Canadien, Shea Weber.

Jean-Sébastien Carrier et Antoine Carrier, de CF31 Collection de Cartes Sportives, portaient des ensembles assez spectaculaires.