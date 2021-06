L’Ancienne-Lorette comme chez elle sur les terrains du MTQ

La ville de L’Ancienne-Lorette pourra mettre en valeur comme bon lui semble le boisé qui borde la rivière Lorette sur des terrains appartenant au ministère des Transports (MTQ), alors que la CAQ confirme son opposition à tout projet visant à prolonger l’autoroute 40 dans ce secteur.

En vertu d’une entente ratifiée par la ville et le gouvernement, celle-ci pourra «occuper» le corridor boisé situé entre la route de l’Aéroport et la rue Saint-Jean-Baptiste, soit l’emprise du MTQ où un vieux projet de prolonger l’autoroute de la Capitale vers l’ouest avait été ravivé par les libéraux en 2016, avant d’être complètement rejeté par leurs successeurs caquistes.

La ville a déjà plein de projets : consolidation du réseau de sentiers piétonniers vers le parc des Rivières, mise en oeuvre d’un sentier polyvalent (avec piste cyclable) pour relier à terme le corridor des Cheminots et le corridor du Littoral, accès plus sécuritaire au pavillon Saint-Charles de l’école des Hauts-Clochers et troisième phase d’aménagement du jardin communautaire.

Le maire, Gaétan Pageau — qui effectuait sa toute première conférence de presse en personne depuis son élection l’an dernier — a dit espérer que les marcheurs, cyclistes et familles pourront profiter du boisé «encore longtemps» et «[qu’]à compter d’aujourd’hui, on parlera de plus en plus du boisé lorettain plutôt que de l’emprise de l’autoroute 40», projet qui avait été fortement dénoncé par la municipalité et de nombreux résidents.

Aménagements non permanents

Cependant, l’accord renouvelable aux cinq ans ne garantit pas hors de tout doute la préservation du boisé. Il permet une utilisation «pleine et entière» du site, sans frais, et ce pour des installations non permanentes (écartant donc tout développement résidentiel).

L’entente prévoit toutefois que ces installations, «à la demande du MTQ, pourraient être retirées aux frais de la ville», a indiqué le ministre et député de La Peltrie, Éric Caire, lors de l’annonce. Le MTQ demeure d’ailleurs propriétaire des terrains.

Photo Dominique Lelièvre

Est-ce à dire que le MTQ n’écarte toujours pas, un jour, d’utiliser la bande boisée pour des projets d’infrastructures? «Bien effectivement, le MTQ n’écarte pas qu’un jour, peut-être, il pourrait y avoir une décision comme celle-là qui se prenne là-dessus, par contre, je veux être très clair, tant que je serai député de La Peltrie, je peux vous dire que je vais combattre cette idée jusqu’à ma dernière goutte de sang», a lancé le ministre.

Selon lui, «le caucus, là-dessus, est unanime» contre le projet de prolongement de l’autoroute 40 qui «autant que nous on est concernés n’existera pas. Ceci étant dit, on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer dans 50 ans», a-t-il souligné.

«Ce n’est pas exclusif aux terres ici, le MTQ, comme c’est sa politique, demeure propriétaire de ses terrains», a-t-il expliqué.