Le Canadien tentera de balayer les Jets avec ou sans Jeff Petry

Si le mystère planait en matinée sur la présence ou non de Jeff Petry dans la formation, le Canadien tentera de balayer les Jets de Winnipeg, lundi au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a été évasif sur l’état de santé de Petry quelques heures avant le match.

«Il est en évaluation encore, a dit le pilote en vidéoconférence. Ce sera vraiment une décision prise avant le match. On va avoir plus de nouvelles. C’est possible qu’il s’essaie dans l’échauffement. Qui va le remplacer? Ça va être [Alexander] Romanov ou [Xavier] Ouellet.»

Dominique Ducharme affirme que la présence de Jeff Petry ce soir sera une décision d'avant-match. S'il n'est pas en mesure de jouer, il sera remplacé par Xavier Ouellet ou Alexander Romanov. #GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 7, 2021

S’il n’a pas donné de détails sur la blessure de Petry, les téléspectateurs ont été témoins de celle-ci. Victime de malchance, Petry s’est en effet coincé un doigt dans le petit orifice de la baie vitrée utilisé par les photographes, à la suite d’une mise en échec. Il avait ensuite quitté le match.

Terminer le travail

Le Tricolore mène la série 3 à 0 après une convaincante victoire de 5 à 1 survenue dimanche. Ainsi, le Bleu-Blanc-Rouge tentera de balayer un rival pour la première fois depuis 2014, quand il avait fait le coup au Lightning de Tampa Bay, au premier tour. Cette année-là, le CH s'était rendu jusqu'en finale de l'Association de l'Est, où il avait été vaincu par les Rangers de New York.

Mais pas question d’amorcer le duel avec un excès de confiance. Ducharme a en effet indiqué qu’il souhaitait un effort encore meilleur pour tenter de clore cette série.

«On a appris beaucoup de notre première ronde, a fait valoir Ducharme. Ce sentiment d’urgence-là, on l’a emmené de notre côté à chaque match. Et on veut pousser ça encore plus loin. On n’a pas été parfaits [dimanche]. On a joué un excellent match, mais on n’a pas été parfait. On veut être encore meilleurs [lundi] soir. On veut contrôler toutes les situations.»

En cas de victoire lundi soir, le CH se frottera par la suite au vainqueur du duel entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas. Cette série est égale 2 à 2.

Si l'offensive de la troupe de Ducharme était au ralenti lors du premier tour face aux Maple Leafs de Toronto, elle est un peu plus vivante face aux Jets. En effet, le CH a marqué 11 buts en trois rencontres face à la formation du Manitoba.

Avec huit points, dont trois buts, en 10 matchs, Tyler Toffoli est le meilleur pointeur du CH lors des séries éliminatoires.

Mark Scheifele, qui purgera la troisième partie de sa suspension pour son coup à l'endroit de Jake Evans, Blake Wheeler, Kyle Connor et Josh Morrissey sont les meilleurs pointeurs des Jets, avec cinq points chacun.

Carey Price et Connor Hellebuyck devraient sans surprise être à nouveau devant le filet de leur équipe respective.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct dès 19 h, avec l'émission d'avant-match. Le duel s'amorcera à 20 h.

Des balais qui n'ont pas souvent été utilisés par le Canadien

Les coups de balai réalisés par le Canadien de Montréal dans une série 4 de 7 ont été fort peu nombreux - deux seulement - à partir du début de la décennie 1990 et d’ailleurs, il avait à sa portée lundi un fait d’armes qu’il n’a pas accompli depuis le printemps 2014.

Le Bleu-Blanc-Rouge détenait une avance de 3 à 0 dans sa série contre les Jets de Winnipeg avant de reprendre l’action en soirée au Centre Bell. Ayant peiné à participer régulièrement aux éliminatoires après avoir remporté la coupe Stanley en 1993, il n’a pas eu l’occasion de sortir le balai très souvent depuis.

Le dernier coup du genre remonte à la confrontation de premier tour face au Lightning de Tampa Bay il y a sept ans environ. Et cette année-là, le Tricolore avait eu la chance de son côté, puisque le gardien numéro 1 de ses rivaux, Ben Bishop, avait été incapable de jouer en raison d’une blessure à la jambe gauche subie tard dans la campagne. Son remplaçant, Anders Lindback, a fait tout, sauf fermer la porte. Avec un taux d’efficacité de ,881, il a vu l’adversaire signer des gains de 5 à 4 en prolongation et de 4 à 1 en Floride dans les deux premières rencontres.

Le Canadien avait ensuite placé le Lightning dans les câbles en l’emportant 3 à 2 lors du troisième affrontement au Centre Bell, avant de compléter le travail avec un triomphe de 4 à 3 dans le dernier match. Max Pacioretty avait choisi un bon moment pour inscrire son premier filet des séries, car il avait dénoué l’impasse avec moins d’une minute à écouler au temps réglementaire.

Sécheresse

Depuis, la formation montréalaise n’a eu qu’une autre occasion de balayer une série et ce fut en 2015. Au premier tour, elle avait profité des ennuis du gardien des Sénateurs d’Ottawa Andrew Hammond pour se donner une priorité de 2 à 0. Craig Anderson était ensuite apparu devant la cage des siens et avait nettement mieux fait, non sans empêcher le Canadien de gagner le troisième duel 2 à 1 en prolongation.

Cependant, les hommes de Michel Therrien ont dû ranger leurs balais, s’inclinant 1 à 0 dans la capitale fédérale, puis 5 à 1 à domicile. Ils ont patienté jusqu’au sixième match – un gain de 2 à 0 – pour envoyer leurs opposants en vacances.

Quant à un balayage réussi au-delà de la ronde 1, ce que le Canadien pouvait finalement réussir lundi, il faut remonter à la finale de la section Adams 1993 pour retracer le plus récent accomplissement de ce genre de l’équipe. À l’époque, Patrick Roy et ses coéquipiers étaient en pleine ascension vers la coupe et les Sabres de Buffalo en avaient fait les frais. Montréal avait gagné les quatre parties au compte de 4 à 3, dont les trois dernières en temps supplémentaire, aux dépens d’une équipe décimée; Pat Lafontaine et Alexander Mogilny étaient tombés au combat avant la fin des hostilités.

La troupe de Jacques Demers avait poursuivi ses succès en remportant les trois premiers rendez-vous de la série suivante, contre les Islanders de New York, en route vers le 24e titre de l’histoire de la concession.

