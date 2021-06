Le retour des Fous de la rampe

Après avoir dû annuler les préparatifs de la production 2020 en raison de la pandémie, la troupe de théâtre de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, Les Fous de la rampe, est prête pour son retour avec sa 30e production qui aura lieu les 29-30 octobre et 5-6 novembre 2021, toujours au profit de la Fondation IUCPQ. La pièce retenue est La valse des pingouins de Patrick Haudecoeur, comédie où se côtoient bonne humeur, fantaisie, feux d’artifice et qui combinera chant et théâtre, une première dans l’histoire de la troupe. Roland Lepage (photo), mécène et grand amateur d’art et de culture d’ici, a accepté la présidence d’honneur, et Marie-Josée Bastien (photo), comédienne, metteuse en scène et auteure, sera la marraine d’honneur de la 30e production. L’adaptation et la mise en scène ont été confiées à Simon Lemoine. Les billets, en admission générale, seront en vente au coût de 25 $ (30 $ à la porte) prochainement. Renseignements sur la page Facebook de la Fondation IUCPQ.

De l’aide pour le Domaine Résolvi

La Légion royale canadienne, Filiale 265 Québec, a remis, le 29 mai dernier, un don de 10 000 $ au Domaine Résolvi, ce lieu de répit unique situé en pleine nature à Inverness (à une heure de Québec) pouvant accueillir des vétérans des Forces canadiennes à la recherche d’un havre de paix. Patrick Raymond, l’un des copropriétaires du domaine, a porté l’uniforme pendant plus de 20 ans, de 1989 à 2011. Il souhaite accueillir les retraités de l’armée et apaiser leur tourmente. Les contributions volontaires en argent et les échanges de services sont les bienvenus. Renseignements : 581-767-8247. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Bergeron, directeur de la campagne du Coquelicot, Nancy Leroux, copropriétaire du Domaine Résolvi, et Pierre Gosselin, président de la Filiale 265 de la Légion royale canadienne.

52 ans de mariage

Originaires de Pintendre et demeurant toujours dans ce quartier de la ville de Lévis, Lyse Dumont et Patrice Jolicoeur (photo) célèbrent aujourd’hui leur 52e anniversaire de mariage. Marié le 7 juin 1969 à l’église de Pintendre, le couple a eu deux enfants (Kathy et Jimmy) et a cinq petits-enfants (Méryka, Phélippe, Joëlle, Marion et Lauréanne). Tous les deux retraités depuis quelques années, Lyse, ex-directrice de bibliothèque, et Patrice, ex-fonctionnaire à Agriculture et agroalimentaire Canada, ont fait et font encore énormément de bénévolat. Félicitations à vous deux et aussi, bon courage à vous deux, puisque Patrice lutte présentement contre la maladie.

En souvenir

Le 7 juin 1961. Le gouvernement libéral de Jean Lesage (photo) fait adopter un acte qui légalise la fabrication et la vente de la margarine sous certaines conditions, dont l’obligation d’identifier très clairement sur l’étiquette le contenu du produit, en l’occurrence la margarine, afin d’éviter toute confusion.

Anniversaires

Macha Grenon (photo), comédienne québécoise, 53 ans...Suzy Baronet, de Baronet Bergeron, cabinet de planification financière...Jacques Bédard, ex-président de l'Association régionale de Golf Québec, 73 ans...Anna Kournikova, joueuse de tennis russe, professionnelle de 1995 à 2003, 40 ans...Stéphane Richer, ex- joueur de hockey de la LNH (1984-2002) 55 ans...Tom Jones, chanteur britannique, 81 ans.

Disparus

Le 7 juin 2020 : Hubert Gagnon (photo), 73 ans, celui qui a prêté sa voix à Homer Simpson en français pendant 27 ans et pour avoir doublé Mel Gibson, Robert De Niro et Richard Gere... 2019 : Éva Lachance-Côté, 85 ans, députée libérale fédérale de Rimouski de 1980 à 1984 puis conseillère municipale de Rimouski de 1986 à 1998... 2017 : Charles-Eugène Marin, 91 ans, ex-politicien (député de Gaspé et maire de Ste-Anne-des-Monts) et psychiatre... 2016 : Tom Perkins, 84 ans, homme d'affaires américain multimillionnaire (KPCB) ... 2015 : Christopher Lee, 93 ans, acteur britannique (Dracula) ... 2014 : Pierre Patry, 80 ans, cinéaste québécois... 2013 : Pierre Mauroy, 84 ans, homme politique français, Premier ministre (1981-1984) ... 2012 : Bob Welch, 66 ans, guitariste américain, membre de Fleetwood Mac... 2006 : Paul Cormier, 84 ans, Monsieur Pointu... 2007 : Marcel (Marc) Roy, 68 ans, courtier d’assurance (Roy, Lévesque et Associés)... 1996 : Jean-Louis Paris, 73 ans, comédien québécois... 1996 : Max Factor, 91 ans, fabricant de cosmétiques... 1990 : Marcel Cabay, 68 ans, comédien et auteur québécois... 1937 : Jean Harlow, 26 ans, actrice américaine.