Les pédophiles

Ils ont toujours le vent dans les voiles. Et souvent ils sont à voile et à vapeur, c’est-à-dire qu’ils sont attirés par les filles et les garçons. Leur champ d’activité écœurante est illimité. On y trouve de « bons pères de famille », des hétéros et des gays. On les découvre parmi les religieux frustrés, quelle que soit la religion. Ils appartiennent à toutes les catégories professionnelles, mais ces adultes pervers sont attirés par l’univers des enfants.

Le réalisateur qui m’a agressée à Radio-Canada lorsque j’avais douze ans était un spécialiste des émissions qui exigeaient la présence d’enfants. Cela se savait. Certains disaient de lui, « Il aime tellement les enfants. Malheureusement, sa femme ne peut pas en avoir. »

Des mères complaisantes le flattaient, espérant qu’il choisirait leurs enfants pour jouer dans ses émissions.

Expérience personnelle

J’ai rencontré et recueilli le témoignage d’un prêtre belge, oblat de Marie-Immaculée, Alexis Joveneau, qui régnait en maître sur les Innus en Basse-Côte-Nord. C’était au cours d’un reportage pour la télévision de Radio-Canada. J’ai éprouvé un malaise devant sa familiarité avec les petits autochtones et son ton cavalier avec les adultes. C’était un pédophile sans complexe. On l’a surnommé plus tard le « monstre de la Côte-Nord », car il a sévi jusqu’à sa mort à La Romaine, en 1992.

J’ai affronté l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff à la télévision française en 1990. Par la suite, j’ai été traînée dans la boue en France et au Québec, car le lobby pédophile est international. Aujourd’hui encore plus avec les technologies.

Le martyre des enfants autochtones dans les collèges dirigés par les oblats à travers le Canada relève de l’épouvante. Les responsables utilisaient les enfants pour assouvir leurs besoins dévoyés. Meurtres, viols, terreur, rien ne leur sera épargné.

Méfions-nous des adultes qui recherchent trop la compagnie des enfants. Méfions-nous du silence glaçant, mais coupable de tant d’adultes face aux exactions commises contre des petits. Pour les pédophiles, tous les enfants sont des proies à tuer. Psychologiquement ou physiquement.