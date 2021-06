Plusieurs signes encourageants pour les restaurateurs

Même si les habitudes ont changé depuis un an, les clients heureux reviennent sur les terrasses extérieures à la grande joie des restaurateurs qui notent plusieurs signes encourageants avec le retour du beau temps.

Un peu avant 17 h lundi, la Grande Allée accueillait déjà quelques dizaines de clients. Pour un lundi de canicule, sous 32 °C, les rafraîchissements étaient populaires et les sourires nombreux.

Le retour des travailleurs sur la colline Parlementaire et la tenue de quelques activités estivales en Haute-Ville ne nuiront pas non plus à l’activité économique, durement touchée. Le registre de la clientèle, le masque et les plexiglas ne résistent pas au plaisir de se retrouver attablés ensemble.

Des réservations

« Les réservations vont très bien. Les gens veulent être à l’extérieur. La main-d’œuvre reste le défi », explique Jonathan Ollat, copropriétaire des restaurants L’Atelier et Ophélia, deux endroits qui sont toujours en recrutement de personnel. Actuellement, pour le repas du midi, le restaurant n’est ouvert que le vendredi, le samedi et le dimanche.

« Lorsque nous aurons passé le premier mois et que les gens vont comprendre que nous sommes ouverts pour de bon, plusieurs employés vont être sécurisés. Pour nous, le principal était de relancer la roue », ajoute le restaurateur.

Dans le quartier Saint-Roch, la rue du Parvis s’est animée tranquillement lundi en prévision du match numéro 4 entre le Canadien et les Jets. La terrasse du Noctem était fort achalandée et celle du London Jack s’est aussi remplie vers 18 h.

Des clients heureux

« Le beau temps nous amène du monde. Le hockey aide aussi. Avec la Ville de Québec, le fait de pouvoir étirer nos terrasses sur la rue aide à combler le manque à l’intérieur », explique Marc-Antoine Beauchesne, associé du Groupe Top Resto, qui comprend notamment le pub anglais London Jack, la taverne italienne Birra & Basta, ainsi que La Maison Livernois.

« Les gens sont festifs et tout le monde avait très hâte. On a beaucoup réfléchi pour récupérer nos pertes sur plusieurs années. Je savais que les gens seraient présents. Je suis très optimiste », ajoute l’homme d’affaires.

Sur les artères commerciales, les assouplissements aux règles sanitaires et la baisse importante des cas de COVID-19 semblent aussi avoir fait diminuer la surveillance policière.

