Prison ferme pour un Canadien qui a tué une autochtone avec une boule d'attelage

Un Canadien de 22 ans a été condamné lundi à huit ans de prison pour avoir tué une femme autochtone avec une boule d'attelage lancée depuis une voiture qui roulait.

Brayden Bushby, aujourd'hui âgé de 22 ans, se trouvait en état d'ébriété aux moments des faits, le 29 janvier 2017 dans la région de Thunder Bay (Ontario), et voulait s'en prendre à des travailleuses du sexe, a révélé son procès.

Ce matin-là, le Canadien a lancé la boule d'attelage alors qu'il se trouvait assis sur le siège passager d'un véhicule en mouvement.

«J'en ai eu une !», aurait crié M. Bushby, hilare, après que la boule d'attelage eut heurté une passante, Barbara Kentner, à l'abdomen, alors qu'elle se promenait avec sa soeur dans une rue résidentielle.

Décès des suites des blessures

Mme Kentner, 34 ans, membre de la Première Nation de Wabigoon Lake, est décédée six mois plus tard à l'hôpital après avoir subi une opération chirurgicale. Un médecin légiste a établi un lien entre sa mort et les blessures que lui avait infligées M. Bushby.

«C'est une expérience courante pour les autochtones à Thunder Bay, de se faire jeter des objets par les voitures qui passent», a regretté Helen Pierce, juge de la Cour supérieure de l'Ontario.

«Oeufs, boissons, bouteilles, briques, ordures. Vous vous êtes joints à cette activité dégoûtante. Maintenant on peut ajouter des boules d'attelage à cette liste», a-t-elle déclaré, selon la chaîne anglophone CBC.

Il n'a toutefois pas pu être démontré que le geste de M. Bushby avait un caractère raciste, selon Radio-Canada.

Le jugement survient une dizaine de jours après l'annonce de la récente découverte de 215 restes d'enfants sur le site du pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique (ouest), qui a suscité une vive émotion dans le pays.

La décision tombe également après que le gouvernement canadien a dévoilé la semaine dernière un plan d'action national visant à enrayer la violence contre les femmes autochtones.