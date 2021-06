QUB radio lance le balado «Ce n’est qu’une théorie»

Les théories du complot, des conspirations et des phénomènes occultes sont abordées sans détour dans «Ce n’est qu’une théorie», un nouveau balado en sept épisodes que propose QUB radio.

On ne compte plus les théories diverses qui ont marqué l’histoire et qui nous touchent encore. Du lot, on se rappelle l’assassinat de JFK, les attentats du 11 septembre 2001 et les prises de position des Illuminati.

Aujourd’hui, il est toujours question de nombreuses hypothèses relatives à la vaccination ainsi qu’à l’ancien président américain Donald Trump et à QAnon, pour ne nommer que ces sujets.

Animée par Alexandre Moranville-Ouellet et réalisée par Bastien Gagnon-Lafrance, la série audio se tourne vers le travail d’experts afin de confronter à la fois les théories et les mouvements qu’elles ont suscités. Elle s’immisce sérieusement dans un univers où certaines opinions peuvent prendre de grandes proportions.

Les trois premiers épisodes de «Ce n’est qu’une théorie» peuvent être écoutés dès maintenant.