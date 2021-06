Série contre les Golden Knights: pas de panique chez l’Avalanche

Malgré que le club ait laissé filer une avance de 2 à 0 dans sa série contre les Golden Knights de Vegas, l’Avalanche du Colorado ne cède pas à la panique.

Après deux parties, les anciens Nordiques de Québec étaient pourtant en plein contrôle de la série. Le passage au Nevada a toutefois permis à leurs adversaires de renverser la vapeur, si bien que tout est à recommencer.

La situation est toutefois bien loin d’inquiéter l’Avalanche. En effet, la série sera de retour à Denver et l’Avalanche a montré le meilleur dossier à domicile cette saison (22-4-2). En ajoutant les quatre victoires en autant de parties éliminatoires au Pepsi Center, les probabilités sont bel et bien à l’avantage de l’équipe.

«Ils ont une bonne formation. Nous ne pensions pas que nous allions venir [à Las Vegas] et remporter les deux matchs, a fait valoir Brandon Saad en vidéoconférence. Nous n'avons pas joué aussi bien que nous aurions dû, mais il y a des choses que nous avons bien faites. Il faut maintenant se regrouper et avoir une mémoire à court terme. Nous retournons dans l’aréna où nous avons du succès et où nous jouons bien.»

Par ailleurs, les joueurs et les entraîneurs de l’Avalanche ne sont pas dupes: les Golden Knights ont terminé au deuxième rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Toutefois, malgré la défaite de 5 à 1 subie dimanche, l’effort général a plu au pilote Jared Bednar, qui demeure en confiance.

«Je n'ai eu aucun problème avec notre approche et notre concentration sur notre propre jeu et la façon dont nous avons compétitionné, a-t-il dit après le duel. Je pense que pendant la majorité du match, c'était plutôt bien. Nous avons donné quelques occasions en contre-attaque avec lesquelles ils nous ont battus.»

Les joueurs-clés doivent produire

Par ailleurs, Bednar s’attend à un retour en forme de son premier trio formé de Nathan MacKinnon, de Mikko Rantanen et de Gabriel Landeskog. Étant limitée à deux points lors des deux dernières rencontres, cette combinaison avait pourtant totalisé 34 points lors des six premières parties de l’équipe depuis le début de la phase d’après-saison.

«Ce sera une bataille, a ajouté Bednar. Je m'attends à ce que nos gars franchissent une nouvelle étape dans cette série, lors du match à domicile, et notre gros trio devra être une grande part de cela.»

Le cinquième match de cette série aura lieu mardi soir et sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

