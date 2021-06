Tramway: Labeaume très confiant d'obtenir un décret d’ici un mois

Régis Labeaume assure avoir obtenu l’assurance du bureau du premier ministre Legault que le nouveau décret sur le tramway sera bel et bien publié d’ici le début juillet.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir, lundi en fin d’après-midi, en impromptu de presse, juste avant le conseil municipal de la soirée.

Vendredi, la Ville de Québec a confirmé avoir récemment reçu une proposition d’un seul consortium pour la réalisation du tramway. Cela fait en sorte que le mégaprojet sera livré avec un retard d’un an, que le processus d’approvisionnement sera repris à zéro et qu’il sera scindé en deux. Or, pour pouvoir y arriver, la municipalité a besoin d’un nouveau décret gouvernemental rapidement.

Une fois le décret obtenu, le maire de Québec jure que son administration pourra lancer, très vite, l’appel de qualification pour choisir le fournisseur du matériel roulant.

«Une patente à gosses» de Québec 21

D’autre part, le maire Labeaume s’est allégrement moqué du projet de transport «rapide» et «performant» que Québec 21 compte dévoiler mercredi. Il l’a même déjà qualifié de «patente à gosses» et de «grosse farce».

«Il ne peut pas y avoir de miracles. Je ne sais pas ce qu’ils pourront dire. On connaît les coûts de tous les projets au Canada. Ils vont nous arriver avec une patente à gosses, un espèce de produit miracle», a-t-il raillé.

D’après lui, les trois conseillers municipaux de Québec 21 «vont tout faire pour sauver leur job. Ils ne se croient pas, mais c’est juste qu’il faut qu’ils gardent leur job. Ça va être le festival de l’esbroufe technologique. Comme disait le slogan : si ça existait, on le saurait. Eux autres, ils doivent y aller avec de l’eau bénite. Ça va être toute une rigolade».