Vite un projet de société pour les Québécois!

C’est triste à dire, mais la langue française se meurt à Montréal et à Laval. Après 41 ans à travailler au centre-ville de Montréal, j’ai pris ma retraite en 2015 bien attristée d’avoir constaté le déclin du français au fil des ans.

La Loi 101 qui a subi de si nombreux amendements a rétréci comme une peau de chagrin et les jeunes générations ne semblent avoir aucun intérêt pour elle. Si on ajoute à ça la mondialisation et le numérique où on considère que c’est pas cool ou encore que c’est passé date de parler français, le portrait linguistique est triste.

Quand je dis aux jeunes qui se considèrent comme des citoyens du monde que cela ne devrait pas les priver d’être fiers de leurs origines, de leur langue et de leurs valeurs, je rate toujours mon coup tellement ça n’a aucune résonnance pour eux.

Ma fille a 33 ans, et je me souviens qu’au primaire les élèves avaient un agenda dans lequel l’enseignante écrivait quelques mots sur leur cheminement. Régulièrement j’y notais des fautes d’orthographe. Ceci dit humblement, si ma fille écrit presque sans fautes aujourd’hui, c’est grâce à mon application assidue.

À cet effet, une phrase de mon père me revient à l’esprit « Tu sais Martyne, les francophones vont probablement contribuer eux-mêmes à leur propre perte. » Je vois en plus dans ma tête la tristesse dans ses yeux en prononçant ces paroles.

Tout le monde devrait se rappeler qu’en 1839, le Haut-Commissaire de l’Amérique du Nord britannique Lord Durham avait dit dans son rapport suite à la rébellion du Bas-Canada (le Québec) : « Le Haut-Canada (Ontario) et le Bas-Canada vont s’unir, et avec l’immigration intensive de citoyens britanniques, les French Canadian (c’est ainsi qu’il appelait les Québécois) vont être assimilés rapidement. »

On peut dire que c’est déjà en marche. Et à moins de renforcer la Loi 101 (la moderniser), d’avoir une volonté politique forte et de se tenir debout en tant que francophones, c’est ce qui va arriver. Comprenez-moi bien, il ne s’agit pas ici de renier la langue anglaise et de l’enseigner à l’école, car c’est important le bilinguisme. Mais il est de première importance de protéger le français, et d’en être fiers en le parlant et en l’écrivant bien.

Le français deviendra-t-il une langue qui fera uniquement partie du folklore ? Sommes-nous en voie de devenir une future Louisiane ? Dans quelle sorte de Québec va grandir mon petit-fils de 17 mois ? Nos ancêtres qui ont trimé si dur et vécu tant d’injustices en tant que francophones doivent la trouver difficile à avaler.

Martyne Morin

Vous touchez là une réalité qui fait mal à entendre et qui, si nos dirigeants n’y voient pas dans un avenir rapproché et si les citoyens ne retrouvent pas l’amour de leur langue, risque de nous mener droit dans le mur de l’extinction du français au Québec.