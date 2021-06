Cirque du Soleil: engouement à Las Vegas

Le retour du Cirque du Soleil à Las Vegas approche à grands pas. À quelques jours de relancer ses spectacles Blue Man Group, Mystère et O, l’entreprise constate l’engouement très fort du public pour retourner se divertir sur « la Strip ».

« C’est au-delà de nos attentes. On double le nombre de billets vendus par jour comparativement à avant la pandémie », mentionne au bout du fil la porte-parole du Cirque, Caroline Couillard.

Le 24 juin, le Cirque du Soleil célébrera le retour à Vegas du Blue Man Group, qui fait partie de sa grande famille depuis 2017. Quatre jours plus tard, ce sera au tour de sa plus vieille production de « la Strip », Mystère, de retourner au Treasure Island. Et le 1er juillet, O replongera les spectateurs dans son univers poétique au Bellagio.

« Il y a un engouement très fort de la part de nos fans et du public pour aller voir des spectacles, remarque Caroline Couillard. Ça se ressent clairement dans la vente de nos billets. On est très contents de la situation, mais on est aussi réalistes du fait qu’on a juste deux spectacles – trois en comptant Blue Man Group – présentement en vente. Tout n’est pas encore ouvert. »

Dès leur réouverture, ces trois spectacles seront présentés au maximum de leur capacité dans leurs théâtres respectifs. Le Cirque mettra en place des mesures sanitaires « pour nous assurer de la santé et de la sécurité de nos artistes, de nos employés et des audiences », indique Mme Couillard.

Quelles seront ces mesures ? Du désinfectant pour les mains et le port du masque qui sera « fortement encouragé », même si pas obligatoire.

« Nos employés et nos artistes seront testés sur une base régulière, mentionne la porte-parole. Ils ont tous été vaccinés, car c’est une mesure obligatoire pour travailler sur nos spectacles. On ouvre, on ne veut pas refermer. »

Taux de vaccination

La semaine prochaine, le Cirque du Soleil annoncera d’autres réouvertures de spectacles « qui vont comprendre des spectacles de tournée et des spectacles à Vegas ».

Déjà, on sait que Kooza sera présenté à Punta Cana cet automne, de même que Luzia à Londres, en janvier. Le nouveau spectacle résident de Disney Springs, en Floride, Drawn to Life, devrait aussi commencer prochainement.

Pour reprendre ses activités à l’international, le Cirque misera sur des marchés où le taux de vaccination est élevé. Et pour ce qui est de la réembauche des milliers d’artistes, un sondage à l’interne a démontré que 95 % d’entre eux étaient prêts à revenir travailler dès que possible. « Ça fait du bien de voir que malgré les difficultés qu’on a eues, la marque est encore forte. »