COVID-19 : Washington assouplit son avertissement aux voyageurs pour plusieurs pays

Les États-Unis ont assoupli leur avertissement aux voyageurs souhaitant se rendre dans plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, le Canada mais aussi le Japon à un mois et demi des Jeux olympiques, évoquant un changement dans la prise en compte du risque lié à la COVID-19.

Ces pays, ainsi que de nombreux autres, qui étaient frappés par la mise en garde maximale de niveau 4 («ne pas s’y rendre») en raison de la crise sanitaire, sont ramenés au niveau 3 («éviter de s’y rendre si possible»), selon le site internet de la diplomatie américaine, qui doit publier prochainement la liste complète de ces nouveaux avertissements.

Un responsable du département d’État américain a expliqué les assouplissements par un «changement méthodologique» dans l’analyse du risque sanitaire pour les voyageurs réalisée par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

De nombreux pays, dont justement la France ou l’Allemagne ainsi que le Japon, avaient été classés au niveau 4 ces dernières semaines pour harmoniser les avertissements aux voyageurs du département d’État avec ceux des CDC.

Cet assouplissement intervient au moment où l’Union européenne a décidé d’autoriser l’entrée aux voyageurs américains vaccinés contre la COVID, mais demande la réciprocité aux États-Unis, qui eux interdisent toujours l’arrivée des non Américains et non résidents en provenance de la Zone Schengen.

Avant la visite en Europe du président américain Joe Biden pour le sommet du G7 et une réunion avec les dirigeants de l’UE, la Maison-Blanche a été interpellée sur cette question.

«C’est un processus guidé par la science et les décisions de santé publique», a assuré lundi le conseiller présidentiel pour la sécurité nationale Jake Sullivan. «C’est aux professionnels de la santé publique au sein de l’administration américaine de prendre cette décision» sur une éventuelle réouverture de la frontière, a-t-il ajouté.

