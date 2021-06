Ils quittent sans payer une maison louée saccagée

C’est le cauchemar de tout propriétaire, voir sa maison être saccagée et la retrouver insalubre après que des locataires aient pris la poudre d’escampette sans payer. C’est exactement ce qui est arrivé à un propriétaire de Sherbrooke, en Estrie.

Carlos Espana était sous le choc quand il est entré dans la maison que ses locataires ont quittée en avril dernier, sans s’être acquittés des trois derniers mois de loyer, a-t-il raconté mardi à TVA Nouvelles.

Le couple et leurs quatre enfants habitaient une maison de la rue Collège, dans l'arrondissement Lennoxville, depuis mars 2019. Les locataires étaient souvent en retard dans leur paiement de loyer.

Si M. Espana n'en faisait pas un plat au départ, il s'est inquiété après avoir été avisé par d'autres propriétaires à qui le couple doit d'importantes sommes d'argent. Il a donc entrepris des recours pour résilier leur bail, mais mal lui en prit.

Le couple ne lui a plus donné aucun sou, même qu’il est parti en laissant derrière l’endroit souillé et insalubre.

Urine de chat sur les planchers et les plinthes de murs, excréments de chien dans les garde-robes, pompe à eau brisée au sous-sol, éviers, toilettes et bain souillés, moustiquaires endommagées, portes d'armoires et tapis arrachés et rampe d'escalier chambranlante.

Le coût des réparations et de la remise en état, selon le groupe Phoenix, expert en après sinistre, s'élève à 35 000$.

Le propriétaire a voulu aider le jeune couple, lui a fait confiance, sans faire d’enquête de crédit ou vérifier leurs antécédents de locataires au Tribunal administratif du logement ou auprès du Regroupement des propriétaires d’habitations locatives.

Aujourd'hui, il le regrette amèrement.