Israël affirme que le Hamas cachait un système de brouillage dans l'immeuble détruit abritant des médias

Israël a affirmé mardi que le mouvement islamiste palestinien Hamas cachait un système de brouillage électronique dans l'immeuble de Gaza abritant des médias internationaux dont la destruction par une frappe israélienne a suscité l'indignation.

• À lire aussi: Semaine décisive en Israël avec une coalition anti-Nétanyahou aux portes du pouvoir

• À lire aussi: Gaza: besoins sanitaires pour près de 200 000 personnes

• À lire aussi: Raid israélien sur la maison du chef du Hamas à Gaza, avant une réunion de l’ONU

L'ambassadeur de l'État hébreu aux États-Unis, Gilad Erdan, a rendu visite lundi à New York aux dirigeants de l'agence américaine Associated Press (AP), l'un des médias qui avait ses bureaux dans ce bâtiment pulvérisé le 15 mai lors du conflit entre Israël et le Hamas. La chaîne d'information qatarie Al-Jazeera avait aussi ses équipes dans cet immeuble.

L'armée israélienne avait affirmé que des équipements militaires du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, se trouvaient dans la tour frappée par ses avions de combat, sans toutefois fournir d'éléments à l'appui. AP et Al-Jazeera avaient vivement condamné ce bombardement, intervenu après l'évacuation préalable des équipes des médias.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Israël, Gilad Erdan a « informé » les dirigeants de l'agence de presse que le Hamas « utilisait l'immeuble pour développer de nouveaux équipements susceptibles de compromettre le Dôme de fer », le système de défense antimissile israélien.

D'après les autorités israéliennes, la tour abritait « le renseignement militaire du Hamas, son département de recherche et développement, et une unité technologique ».

« Cette unité développait un système de brouillage électronique devant être utilisé contre le système de défense Dôme de fer », a dit l'ambassadeur, cité dans le communiqué publié mardi, invoquant une « menace imminente contre les civils israéliens » qui justifiait la frappe, selon l'État hébreu.

Désireux de « rétablir les relations entre Israël et AP », l'ambassadeur a ajouté ne pas penser que l'agence de presse était « au courant » de la présence de cette « unité secrète » dans l'immeuble.

Il a promis qu'Israël entendait « aider AP à reconstruire ses bureaux à Gaza ».