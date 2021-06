Jonquière : La construction de la patinoire Bleu Blanc Bouge est lancée

Les travaux de construction de la patinoire communautaire Bleu Blanc Bouge sont officiellement lancés dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay.

Plusieurs dignitaires ont procédé à la première pelletée de terre mardi avant-midi sur le site du Patro de Jonquière, où sera érigée la nouvelle infrastructure.

Il s'agit d'un investissement de 1,9 million $ de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Rio Tinto ainsi que la Ville de Saguenay participent aussi financièrement.

Les sourires étaient nombreux lors de l'annonce du lancement de la construction. Au lendemain d'une victoire importante du Canadien de Montréal, on ne pouvait choisir meilleur moment pour procéder à cette étape cruciale dans le projet.

La patinoire Bleu Blanc Bouge de Saguenay deviendra la 13ième du genre à être construite. Il s'agira d'une patinoire extérieure réfrigérée aux dimensions de la Ligue nationale de hockey. Cent casques de hockey, 100 bâtons et 100 paires de patins seront également offerts et pourront être empruntés gratuitement par les jeunes de la ville.

«C'est une patinoire haut de gamme, mais pour les gens qui n'ont pas accès à des patinoires. Ça vient avec des casques, ça vient avec des bâtons, des patins. C'est pour les ti-culs qui rêveraient de jouer au hockey, mais qui ne peuvent pas», a affirmé à TVA Nouvelles Yannick Gagnon, directeur général du Patro de Jonquière, avec beaucoup de fierté.

Le Patro est le site tout désigné pour accueillir une telle patinoire qui a pour vocation de permettre à des jeunes de milieux défavorisés d'avoir accès à des infrastructures sportives et de faire de l'activité physique.

«Pour nous, c'est très très porteur. C'est un symbole d'espoir. C'est un symbole de rêve», a indiqué la directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, Geneviève Paquette.

Le président de la commission des sports à Saguenay, Michel Thiffault, a bien hâte à la première mise au jeu officielle.

«Imaginez-vous les jeunes quand ils vont arriver ici et qu'ils vont voir le sigle du Canadien de Montréal», a-t-il dit.

«On a juste hâte de voir évoluer des jeunes. Et qui sait, on aura sûrement, on va l'espérer, un de nos joueurs qui fera partie de notre équipe nationale», a ajouté la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Les travaux devraient être terminés à l'automne. La patinoire pourrait accueillir ses premiers joueurs en novembre.