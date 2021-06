LBJÉQ: à partir du 25 juin

La 75e saison de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) aura bel et bien lieu et elle sera lancée dans un peu plus de deux semaines, soit le 25 juin.

Dès ce vendredi, des matchs hors-concours pourront être disputés, donnant ainsi deux semaines aux équipes afin de compléter leur préparation. Suivra un calendrier de 32 matchs en saison régulière pour chacune des 13 équipes du circuit d’ici le 28 août.

«Comme cela avait d’ailleurs été le cas en 2020, un calendrier à l’intérieur des trois sections uniquement a été prévu, le tout afin de limiter encore une fois les déplacements au maximum au cours de l’été», a-t-on précisé, par voie de communiqué.

La LBJÉQ s’attend par ailleurs à pouvoir recevoir, en suivant évidemment les protocoles sanitaires, des spectateurs dans ses 13 villes dès le coup d’envoi de la saison.

«Le contexte est un peu différent par rapport à la saison 2020, mais il n’en demeure pas moins que ç’a été beaucoup de travail en amont et d’organisation avec les gouverneurs des 13 équipes du circuit, a reconnu le président de la LBJÉQ, Rodger Brulotte. Tout le monde a mis l’épaule à la roue pour rendre cela possible. Nous remercions également la Santé publique et Baseball Québec, avec qui nous avons travaillé pour le protocole de retour au jeu.»

Initialement, le début de la saison était prévu à la fin du mois de mai, mais il avait dû être retardé en raison de la pandémie de COVID-19. En 2020, les activités de la LBJÉQ n’avaient pu commencer avant juillet.

- La LBÉQ compte 13 équipes : Trois-Rivières, Charlesbourg, Saint-Eustache, Lasalle, Québec, Longueuil, Granby, Montréal, Laval, Coaticook, Repentigny, Gatineau et Saguenay.