Le Canadien est meilleur de match en match

Le Canadien n’a jamais semblé être dans le trouble dans cette série face à Winnipeg. Plus la confrontation avançait, plus les Jets sombraient dans leurs tentatives de résoudre l’énigme du Tricolore.

« De match en match, on était meilleur. Ce soir [hier], je suis convaincu qu’on était encore meilleur que lors du troisième match. Même s’il a fallu aller en prolongation », a indiqué Dominique Ducharme, au terme de cette victoire décisive.

Que ce soit en zone adverse, en territoire neutre ou près de Carey Price, le Canadien n’a rien laissé aux Jets.

D’ailleurs, le gardien du CH a été fumant en affichant une moyenne de buts alloués de 1,49 et un taux d’efficacité de ,942. Cependant, si Price a pu être si dominant, c’est en partie parce qu’il n’a jamais été importuné.

Rares sont les rivaux qui se sont pointés près de son demi-cercle. Hier soir, il y a bien eu Paul Stastny qui s’est approché à quelques occasions, mais rendu au quatrième match, c’était un peu trop tard.

« On a bien défendu le devant de notre filet. Ils ont souvent dit qu’il devait placer de la circulation devant Carey, mais nos défenseurs ont fait le travail. En plus, on a été capable d’empêcher Nikolaj Ehlers et Kyle Connor d’utiliser leur vitesse », a analysé l’entraîneur du Canadien.

« Ce soir [hier], nous n’avons donné que six occasions de marquer. On a été vraiment solide. C’est impossible de connaître un match parfait, mais on se donne toujours le défi de s’en approcher le plus possible », a-t-il ajouté.

Pause bénéfique pour Petry

Le CH aura maintenant quelques jours devant lui avant d’amorcer le prochain tour. Chez les joueurs, on en profitera pour recharger les batteries.

Selon le résultat de la série entre l’Avalanche et les Golden Knights, la pause pourrait permettre à Jeff Petry de revenir dans la formation à temps pour la demi-finale.

« C’est encore trop tôt pour savoir s’il pourra revenir au jeu pour le premier match. Mais si ce n’est pas le cas, il devrait être de retour assez tôt dans la série », a dit Ducharme.

Chez les entraîneurs, il n’y aura pas de repos, car, pour la première fois de la saison, le Tricolore affrontera une équipe qu’il n’a pas vue depuis la saison 2019-2020.