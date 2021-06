Le code vestimentaire dans les écoles : «nous devons mettre les mêmes normes pour tous»

Plusieurs écoles du Québec exigent toujours en 2021 le port d’un uniforme ou des règles vestimentaires strictes.

Les problèmes sont les règles qui visent souvent plus les jeunes filles que les jeunes garçons. Les jeunes filles n’ont pas droit ni même en temps de canicule de portée des bretelles spaghetti, des shorts ou jupes courts. Et tout ça, dans le but de ne pas éveiller les pulsions sexuelles des garçons. L’animatrice Geneviève Pettersen s’interroge sur la pertinence d’avoir un code vestimentaire dans les écoles au Québec, en 2021.

« J’ai partagé ma frustration sur Instagram et une prof m’a écrit pour me dire : les petites filles dans mon groupe ont 7 ans. Elles se font avertir parce qu’elles portent des bretelles spaghetti et il fait 40 degrés dans l’école. Elles ont 7 ans. Je suis certaine qu’elles ne savent même pas ce que les garçons ont entre les jambes », affirme-t-elle au micro de Benoît Dutrizac.

L’animatrice croit qu’il faut axer la communication dans les écoles sur autre chose que les conséquences de s’habiller « sexy ».

« Il faut éduquer les gars, mais aussi parler aux filles de leurs vêtements en axant sur le confort. Par exemple, en leur demandant : pourquoi tu veux porter ça? Est-ce que tu es confortable? », indique Geneviève Pettersen à QUB radio.