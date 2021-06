Le hockey avant les funérailles

Bonne nouvelle pour les amateurs de hockey : la LNH a gagné une exemption de voyage et de quarantaine !

Advenant la victoire attendue du Canadien contre les Jets, la Sainte-Flanelle pourra faire ses allers-retours vers les États-Unis sans ennuis. Ses adversaires de l’Avalanche du Colorado ou des Golden Knights de Las Vegas, également.

Le problème, c’est que cette permission spéciale illustre l’incohérence des règles pour les voyageurs.

Et les autres ?

Pour rester dans le sport, les athlètes olympiques ont raison de hausser le ton.

Les uns se sont exilés pour s’entraîner, libérés des séjours à l’hôtel ; les autres se morfondent ici pour éviter de voyager.

Or, pourquoi est-ce que le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury devrait se priver de neige pendant 3 mois alors que Carey Price peut poursuivre sa conquête de la Coupe en toute quiétude ?

Question d’argent, bien sûr. Les séries, c’est payant !

Mais ça ne s’arrête pas là.

Qu’on limite au maximum les voyages d’agrément le temps que nous atteignions l’immunité de masse grâce aux vaccins, je veux bien. Qu’il faille redoubler de prudence face aux nouveaux variants, d’accord.

Pourquoi rendre quasi impossible d’aller aux funérailles d’un proche aux États-Unis, mais permettre à un joueur de hockey d’aller y marquer des buts ?

D’ailleurs, les vaccins, ils fonctionnent ou non ?

Pourquoi imposer la quarantaine à l’hôtel aux Canadiens doublement vaccinés, mais permettre à un joueur de hockey qui n’a reçu qu’une seule dose de venir conquérir la gloire ici ?

La logique du « pain et des jeux » ne devrait pas servir de politique sanitaire. Elle est surtout peu susceptible de convaincre les gens de prendre la peine d’obtenir leur deuxième dose le plus rapidement possible.

L’heure est amplement venue d’avoir un minimum de cohérence à l’égard des voyageurs. Même les experts du fédéral le recommandent.

Vivement que le gouvernement entende raison.