Le port du masque pourrait faire changer d’idée sur la loi 21, croit Trudeau

Justin Trudeau est d’avis que le port du masque obligatoire pendant la pandémie pourrait avoir changé l’opinion des défenseurs de la laïcité au Québec en ce qui concerne le port de signes religieux.

• À lire aussi: Québec dépose son appel sur la loi 21

Cela serait «parce que ça fait un an qu’on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l’état, et aussi parce qu’il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée de l’intolérance et de l’islamophobie», a avancé le premier ministre en point de presse mardi.

Il a toutefois rejeté du revers de la main en répondant d’un «non» sec l’idée que la loi 21 puisse «alimenter la haine et la discrimination» et ainsi mener à des attentats comme ceux survenus dimanche à London, comme l’a formulé une membre de la tribune de la presse parlementaire.

«Je crois qu’il est extrêmement important de reconnaître que les provinces ont le droit de mettre sur pied des lois qui s’alignent avec leurs priorités. Je crois que les gens ont le droit de les remettre en question et d’aller en cour pour défendre leurs droits», a-t-il poursuivi, en soulignant que c’était actuellement le cas au Québec.

Plus globalement, M. Trudeau a souligné qu’il était «important» que le Canada et ses institutions soient laïcs, mais qu’il était tout aussi important que les gens puissent avoir la capacité de «défendre leurs droits fondamentaux».

Legault piqué à vif

À Québec, François Legault a promptement réagi à l’association entre le port de signes religieux et l’usage de matériel sanitaire.

«Je pense que les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d’un virus et un masque qui est porté pour des raisons religieuses », a-t-il lancé.

Le député conservateur Gérard Deltell a dénoncé la déclaration de Justin Trudeau sur Twitter. «Monsieur Trudeau, le port du masque est une mesure sanitaire, rien à voir avec des pratiques religieuses. Preuve que vous ne respectez pas les choix des provinces. Et c’est vous qui disiez “ça suffit le Québec bashing”?», a-t-il demandé, en référence à l’expression utilisée par M. Trudeau plus tôt cette année dans la foulée de l’affaire Amir Attaran.

Monsieur Trudeau, le port du masque est une mesure sanitaire, rien à voir avec des pratiques religieuses.

Preuve que vous ne respectez pas les choix des provinces.

Et c’est vous qui disiez “ça suffit le Québec bashing”? https://t.co/SfZMq8HO59 — Gérard Deltell (@gerarddeltell) June 8, 2021

Le député du Bloc québécois Alexis Brunelle-Ducette a pour sa part décrié qu’«après des années de discussions au Québec, il est malheureux que le premier ministre ne comprenne toujours pas le concept de laïcité».