Le Sénat confirme un premier juge choisi par Biden après les années Trump

WASHINGTON | Le Sénat américain a approuvé mardi à une large majorité la nomination d’un premier juge choisi par Joe Biden, qui veut insuffler une plus grande diversité au système judiciaire fédéral après les plus de 200 nominations de son prédécesseur Donald Trump.

Julien Xavier Neals a été confirmé par 66 voix, dont 17 républicains, contre 33, pour devenir juge fédéral dans son État du New Jersey.

Ancien avocat dans le privé puis conseil d’un comté du New Jersey, cet Afro-Américain de 56 ans était devenu en 2015 l’un des emblèmes de la paralysie provoquée à Washington par les profondes divisions politiques sous Barack Obama.

Nommé par ce dernier au poste de juge fédéral dans le New Jersey, les républicains avaient bloqué sa nomination pendant des mois, jusqu’à ce qu’elle soit annulée avec l’arrivée d’un nouveau Congrès sous Donald Trump 2017.

«Il s’agit d’une nomination historique et d’un premier pas important pour rééquilibrer les tribunaux fédéraux américains qui sont emplis d’idéologues de droite et d’extrémistes politiques», a réagi mardi un élu démocrate de la Chambre des représentants, Bill Pascrell, qui représente le New Jersey.

Le Sénat doit confirmer dans l’après-midi une autre magistrate choisie par Joe Biden, Regina Rodriguez, avocate d’origines mexicaine et japonaise âgée de 57 ans.

Depuis son investiture, Joe Biden a déjà nommé vingt juges pour occuper des sièges vacants dans les tribunaux fédéraux.

Selon la Maison-Blanche, le président démocrate est «convaincu que le système judiciaire fédéral doit représenter la diversité de la nation, à la fois en terme d’expérience personnelle que professionnelle».

Sa sélection, qui comprend une écrasante majorité de femmes et présente une grande diversité, constitue un revirement complet par rapport à son prédécesseur.

En quatre ans, Donald Trump a fait entrer plus de 230 juges dans les tribunaux fédéraux, dont trois quarts d’hommes et 85% de personnes blanches, selon l’American Constitution Society.

Comme ces postes sont à vie, l’ancien président va laisser une marque durable sur le système judiciaire.

Déterminé à diluer son influence, Joe Biden agit vite, afin d’obtenir le maximum de confirmations avant les élections de mi-mandat en 2022 qui pourraient lui faire perdre le contrôle du Sénat. Aux États-Unis, la Constitution impose que les juges choisis par le président reçoivent l’aval de la chambre haute du Congrès.

