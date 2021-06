Les chauffeurs du RTC veulent pouvoir conduire le tramway

Le syndicat, qui représente l’essentiel des employés du Réseau de transport de la Capitale (RTC), veut obtenir l’assurance que les chauffeurs de bus auront également pour tâche de conduire le futur tramway. Le regroupement réclame également que l’exploitation et l’entretien du tramway se fasse à l’interne et non pas «en sous-traitance».

Il s’agit là du message envoyé par la CSN, mardi matin, en point de presse.

Hélène Fortin, présidente du syndicat des chauffeurs du RTC, a soutenu «qu’en coulisse, on nous dit que pour avoir les opérateurs du tramway dans nos rangs, il va falloir que notre convention collective (qui arrive à échéance dans un an) soit ‘sexy’. Ce n’est vraiment pas rassurant. Ça nous prend des garanties que nos membres ne seront pas laissés de côté».

D’après elle, les chauffeurs de bus sont ouverts à l’idée d’obtenir une formation supplémentaire pour pouvoir conduire le tramway.

Cette dernière a cité l’exemple du flexibus (une sorte de taxi-bus). D’après elle, ce projet devait d’abord être complémentaire au service de bus. Or, il s’agit, selon elle, d’un «système parallèle» qui peut nuire à l’usage des bus en banlieue.

De son côté, la chef syndicale Ann Gingras a ajouté «qu’on est pour le développement du transport en commun et pour l’implantation d’un tramway. Mais il ne faut pas que ça serve de paravent pour camoufler la sous-traitance».

Le maire Labeaume participe mardi en fin de matinée à un point de presse. Cela pourrait être l’occasion pour lui de répondre aux doléances syndicales.

