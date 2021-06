Les tiques: petites, mais dangereuses

Depuis que Katherine Turgeon s'est fait piquer par une tique, sa vie a changé à jamais. Elle est atteinte de la maladie de Lyme, à l’instar de plusieurs personnes qui, comme elle, sont natives de l’Estrie.

«C’est fâchant, parce que, des fois, mon envie de faire des choses est là, mais mon corps ne suit pas», a déploré l’Estrienne en entrevue avec TVA Nouvelles, mardi.

Elle n'avait pas vu la tique, à l'époque. Quand les médecins ont découvert la marque laissée par la tique, Katherine était au troisième stade de la maladie. «C’est tout petit et ça fait autant de dommages. Ça nous rend tellement malades», a ajouté Katherine Turgeon.

L’Estrie touchée par la maladie de Lyme

L’année dernière,149 personnes de l'Estrie ont été déclarées positives à la maladie de Lyme sur un total de 273 au Québec, ce qui fait de cette région la plus touchée par la maladie dans la province.

Les tiques à pattes noires peuvent transmettre la bactérie Borrelia burgdorferi. La morsure d'une tique laisse une marque claire sur la peau. «La tique laisse une marque rouge et une cible autour», a expliqué le pharmacien Elliott Goyle.

Il faut rapidement retirer la tique de la peau, mais il ne faut pas le faire avec les doigts ou une pince à sourcils. Une pince faite spécialement pour extraire les tiques est à privilégier. «Une pince à sourcils peut laisser la tête à l’intérieur de la peau, et c’est la tête qui transmet la maladie», a précisé M. Goyle.

Il existe aussi plusieurs mesures préventives permettant d'atténuer les risques de se faire piquer par une tique. Comment se protéger? Demeurer dans les sentiers et éviter de frôler la végétation pendant une randonnée, appliquer un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine, porter des vêtements longs qui couvrent toute la peau, de couleur pâle, mettre les vêtements dans la sécheuse à température élevée avant de les laver à l’eau chaude et examiner son corps pour détecter de possibles tiques, en plus de prendre une douche.