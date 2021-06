Ottawa injecte 15 M$ dans Nova Bus

Le gouvernement fédéral octroie 15 millions $ au fabricant d’autobus Nova Bus, basé à Saint-Eustache, dans les Laurentides, afin de soutenir l’électrification des transports.

L’argent doit servir à «moderniser ses autobus de transport en commun, à les optimiser en vue de leur électrification et à fabriquer d’autres types d’autobus 100 % électriques ou alimentés par batterie», a indiqué le gouvernement par communiqué.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, s’est rendu sur les lieux de l’usine pour en faire l’annonce, mardi matin.

Pour lui, cette nouvelle somme permet au gouvernement de «conjuguer les trois E de la relance économique [économie, emploi et environnement]. Il est clair que le secteur de la fabrication sera un acteur clé de la relance économique verte», a lancé le ministre.

Nova Bus est une filiale du géant suédois de l’automobile, Volvo.

Ottawa prévoit se doter de 5000 autobus électriques au courant des cinq prochaines années. Conséquemment, il augmente les investissements dans le secteur de la fabrication, mais aussi dans les incitatifs aux villes pour l’acquisition de ces autobus.

Sur ce dernier point, le gouvernement Trudeau avait annoncé en mars une aide financière à hauteur de 2,75 milliards $ destiné aux villes pour la transition d’une flotte aux combustibles fossiles vers une flotte électrique.

Plus tôt cette année, Ottawa avait annoncé un investissement dans l’entreprise d’autobus électrique Lion, basée non loin de Saint-Eustache, à Saint-Jérôme. Ensemble, le fédéral et Québec ont accordé 100 M$ en prêts pardonnables au fleuron québécois.

Le dernier budget fédéral propose de réduire à moitié les impôts des entreprises qui fabriquent des technologies carboneutres. Cette réduction doit entrer en vigueur en premier jour de 2022.