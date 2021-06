Pour assurer une éducation sans violence aux enfants

J’ai pensé vous faire part de mes inquiétudes de mère pour que vous m’aidiez à les diminuer. Je suis la maman d’une fillette de sept ans et d’un garçon de cinq ans. Comme tout le monde je pense, je fus bouleversée par la quantité de féminicides commis au Québec au cours des derniers mois.

Ce qui a donné lieu à une énorme palette d’articles de journaux et de magazines traitant de l’éducation à donner à nos garçons pour prévenir ce genre de crime. Une éducation qui, selon plusieurs spécialistes, devrait s’amorcer tôt dans l’enfance.

En tant que mère, je me demande ce que je peux faire pour que mon garçon de cinq ans demeure respectueux des femmes et qu’il ne devienne jamais une brute qui acceptera mal une séparation par exemple. Pourriez-vous me guider sur des actions que je pourrais prendre au quotidien pour inculquer à mon fils le respect des femmes et la gestion de ses émotions ?

Une mère préoccupée

À la base, les enfants apprennent par l’exemple vécu et observé à la maison. Un enfant c’est une éponge qui absorbe tout, le bien comme le mauvais. C’est pourquoi il est important d’apprendre vous-même, son père aussi d’ailleurs, à modérer vos transports, à ne jamais dénigrer l’autre ou agir en faisant preuve de violence (verbale ou physique) à l’endroit de quiconque.

Ce respect doit aussi s’étendre à l’enfant lui-même étant donné qu’il bâtit sa confiance en lui à partir de l’opinion qu’il a de sa propre personne. Il serait bon de le former à faire face à la frustration pour apprendre à la gérer autrement qu’en ruant dans les brancards, en hurlant ou en tapant sur les autres.

Sa sœur, représentante de la gent féminine réputée plus faible, doit revêtir la chape de l’intouchable à ses yeux, même si parfois elle risque d’être à l’origine de certaines de ses frustrations. Ne perdant jamais de vue que cela doit se faire dans l’équilibre et non en la privilégiant. Il faut aussi demeurer vigilante sur l’influence de ses pairs à l’école pour éviter que vos efforts ne soient sapés à la base.