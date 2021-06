Préparez vos bouteilles et canettes

La Fondation Michel-Sarrazin tiendra le samedi 12 juin, de 9 h à 17 h, sa 2e grande collecte de contenants consignés. Pas besoin de vous faire un dessin en précisant que vous êtes appelés en grand nombre à faire don de vos bouteilles de bière (sauf microbrasseries), canettes et bouteilles en plastique consignées afin de soutenir la mission de l’œuvre Michel-Sarrazin qui gère depuis plus de 35 ans la première maison de soins palliatifs au Québec. Trois points de collecte faciles d’accès, rapides et sécuritaires (vous n’aurez qu’à ouvrir le coffre de votre voiture pour permettre aux organisateurs de récupérer les contenants préalablement déposés dans des sacs ou des caisses faciles à manipuler) sont prévus : dans le stationnement arrière des bureaux de la Fondation Michel-Sarrazin au 801, Grande-Allée Ouest (par la rue des Jardins-Mérici) ; IGA des Sources (3373, rue de l’Hêtrière) de 9 h à 11 h ; et IGA Extra Convivio (2295, avenue Chauveau) de 13 h à 15 h.

Retour attendu

Photo courtoisie

Après l’annulation de l’an dernier, le 10e RAID Banque Nationale, sous la présidence d’honneur de Vincent Boilard (photo) de Sport Olympe, sera de retour le samedi 11 septembre. Trois parcours (boucle réservée à 25 km/h ; parcours des Anses à moins de 25 km/h ; et parcours découverte) sont proposés, rendant cette activité encore plus accessible. Cette année, l’objectif est d’amasser 100 000 $ pour augmenter significativement le nombre de chirurgies réalisées sur le territoire de Lévis en achetant de l’équipement à l’Hôtel-Dieu de Lévis et au Centre Paul-Gilbert. Les équipes de 6 personnes sont invitées à réserver d’ici le 23 juin et s’engagent à récolter un minimum de 2500 $ en dons (soit 420 $ par cycliste). Le RAID Banque Nationale a permis depuis ses débuts de remettre plus de 1,1 million $ à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Tous les détails à l’adresse raid.fhdl.ca.

Plein Gaz

Photo courtoisie

Les passionnés de voitures anciennes, muscle cars ou hot rods seront heureux d’apprendre que l’Événement Plein Gaz, annulé l’an dernier, sera de retour le samedi 28 août, de 11 h à 17 h, dans le stationnement de TéléMag, 2700, rue Jean-Perrin, Québec, sortie Saint-Jacques de l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute de la Capitale). TéléMag, en partenariat avec Festidrag Développement et Les Belles autos d’hier organisent l’événement qui sera remis au lendemain en cas de pluie. Le nombre de places sera limité selon les règles de la Santé publique en vigueur à ce moment. Des informations suivront dans les prochaines semaines concernant le déroulement de l’activité toujours très populaire. Renseignements : tele-mag.tv/evenements.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 juin 1976. Le défenseur Bobby Orr signe un contrat de cinq ans à titre d’agent libre avec les Blackhawks de Chicago. Des blessures répétées à son genou gauche lui feront manquer toute la saison 1977-1978. Il a marqué son dernier but et point dans la LNH contre Détroit le 28 octobre 1978 à l’âge de 30 ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Matte (photo), ex-propriétaire des boutiques Golf de l’Étang, 80 ans. P-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec... Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plateforme de 3 m, 36 ans... Kanye West, rappeur, compositeur, réalisateur artistique, réalisateur et designer américain, 44 ans... Louise De Angelis, propriétaire du Resto-Pub L’Immédia... Maxim Gaudette, comédien et acteur québécois, 47 ans... Cindy Cinnamon, de Québec, 48 ans... Le cardinal Marc Ouellet, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 juin 2020 : Bonnie Pointer (photo), 69 ans, l’une des quatre sœurs fondatrices du groupe de pop et rhythm and blues américain Pointer Sisters... 2018 : Anthony Bourdain, 61 ans, chef cuisinier américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown sur la gastronomie des quatre coins du monde... 2018 : Maria Esther Bueno, 78 ans, championne de tennis brésilienne, lauréate de 19 titres de Grand Chelem, dont 7 en simple... 2017 : Ernesto « Tito » Puentes, 88 ans, chef d’orchestre et trompettiste virtuose cubain... 2015 : Marie-Louise Carven-Grog, 105 ans, (Carmen de Tommaso) couturière française, fondatrice de la Maison Carven... 2013 : Robert Gallimard, 87 ans, éditeur littéraire français... 2012 : Frank Cady, 96 ans, acteur américain (Sam Drucker) dans la série Les Arpents verts... 2011 : Franck Fernandel, 75 ans, acteur et chanteur français... 2009 : Sheila Finestone, 82 ans, ancienne députée et sénatrice libérale... 2007 : Tony Roman, 64 ans, producteur et ancien chanteur québécois... 2004 : Mack Jones, 65 ans, joueur de baseball avec les Expos de 1969 à 1971.