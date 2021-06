Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 9 juin:

«Secrets des profondeurs»

Début d’une vaste exploration au fond de l’eau en compagnie des chasseurs d’épaves Mario Cyr et Samuel Côté confiants de découvrir des vestiges. En s’intéressant au fond des lacs et des cours d’eau qui sillonnent le Canada, les deux hommes font revivre différents pans de notre histoire.

Mercredi, 11 h, Unis TV.

«Dans tes rêves»

Même s’il a un talent indéniable pour le rap, Ixe est exclusivement connu dans son quartier. Or, malgré cela, il a la chance d’être épaulé par toute une bande qui souhaite sa réussite. Un jour, l’influente productrice d’un spectacle décide de lui faire confiance. Long métrage français.

Mercredi, 13 h 56, StudioCanal.

«Si on s’aimait»

C’est la dernière semaine de l’aventure. Et qui dit conclusion dit bilan. Le temps est donc venu pour les candidats de revoir leur expérience en compagnie de la sexologue Louise Sigouin. De plus, on constate un véritable rapprochement entre Sébastien et Gabriel, aux Îles-de-la-Madeleine.

Mercredi, 19 h et 22 h 35, TVA.

«100% Scandales»

En 1983, les autorités policières américaines ont eu vent de choses ayant toute l’apparence de gestes répréhensibles commis entre les murs de l’établissement préscolaire McMartin situé à Los Angeles: des abus sexuels sur des enfants. L’affaire s’est étalée sur sept ans et a pris fin devant les tribunaux.

Mercredi, 20 h, MOI ET CIE.

«Parker: sa ruée vers l’or»

La longue expédition menée par Parker Schnabel et son équipe se termine en Australie. Le dernier épisode les mettant en vedette se déroule au pays des kangourous, là où l’aventure qui les attend a bien des chances de transformer à jamais le chercheur d’or et sa bande.

Mercredi, 20 h, Canal D.

«Elle»

Ce suspense porté par Isabelle Huppert voit l’actrice française prêter ses traits à Michèle, PDG d’une entreprise de jeux vidéo. Un jour, elle est violée chez elle par un inconnu masqué. Sans alerter la police, elle décide de le traquer et de s’armer afin de se défendre. Que la confrontation commence.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Trickster»

Un adolescent autochtone dont les parents séparés éprouvent de graves difficultés financières se lance dans la fabrication et la vente d’ecstasy. Il plonge ainsi lui-même dans une spirale infernale qui le rend témoin de l’apparition d’étranges personnages. Coup d’envoi de la série.

Mercredi, 23 h 05, ICI Radio-Canada Télé.