Une luxueuse propriété de Dwyane Wade trouve preneur

L’ancienne vedette de la NBA Dwyane Wade a vendu son manoir de Miami pour la coquette somme de 22 millions $.

C’est ce que rapportait le «Wall Street Journal», la semaine dernière.

L’athlète de 39 ans avait acheté la propriété pour un peu plus de 10 millions $ en 2010, lorsqu’il portait les couleurs du Heat de Miami. Il a ensuite investi des milliers de dollars pour rénover le manoir de 12 000 pieds carrés, qui comprend six chambres à coucher et 11 salles de bain.

La maison est également équipée d’une cave à vin, d’une salle de jeu et d’un théâtre professionnel ultramoderne. Elle donne également sur l’eau et le terrain comprend un quai privé, une piscine, un belvédère avec un bar, une cuisine extérieure, ainsi qu’un terrain de basketball aux couleurs du Heat.

Quand il a pris sa retraite en 2019, Wade avait tenté de vendre son manoir de Miami pour 32,5 millions $. Plus récemment, le prix demandé était de 26,5 millions $.