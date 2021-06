Yo, c'est le rap de la CAQ...

Hey, toi, l’ado !

Ici c’est François Legault, le PM yo, dans son bureau, devant l’drapeau, avec Horacio, méchant duo, lâche ton Nintendo, pis ta musique électro, fais pas l’idiot, on a des mots, pas très jojos, à te mettre dans le ciboulot, mon Joe !

Mon associé, DJ Dubé, ministre de la Santé, complètement sauté, veut te parler !

Vas-y le motté !

Nous à la CAQ, on a not’ claque, plein notre baraque, de ces maniaques hypocondriaques qui nous mènent dans un cul-de-sac avec leur micmac démoniaque à côté de la plaque !

Faut pas niaiser, fais-toé vacciner, tu veux pas l’attraper, c’est la vérité, que tu sois au lycée ou à l’université, quel que soit ton degré, ou ta faculté, prends tes responsabilités, fais comme au hockey, pense à tes coéquipiers, tu vas la décrocher, ta coupe Stanley !

Que tu sois à La Mecque, à la bibliothèque ou à la discothèque, la police de Québec veut te parler, mon mec !

Prenez le micro, mes drôles de moineaux !

Yo, on est la nouvelle police, on rend service, on est complice, fini le club des varices, la justice moralisatrice de jadis, on s’en crisse, on dévisse, on fesse dans canisse, pénis, clitoris, syphilis, cannabis, orifice, pubis, on parle comme on pisse, on s’tape su’es cuisses, on n’est pas à l’hospice !

Même si ton chum fait la baboune, snap pas ta zoune !

Même si t’as bu, snap pas ton cul !

Sois pas dingue, crains pas la seringue !

Fais pas le malin, prends ton vaccin !

On est open, on est fashion !

Vas-y, Jean-François, prends le porte-voix !

Yo, c’est Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de la Ventilation ! Dans ton pavillon, y’a des champignons ? des infections ? des inflammations ? des ganglions ? Les gens sont grognons ? Appelle pas la télévision ! Pars pas une pétition ! C’est pas une option ! C’est pas de leurs oignons !

Parle à ton maître ! Ouvre la fenêtre ! De trois centimètres ! Dans ton périmètre ! Tu vas renaître ! Regarde le thermomètre ! Pars ton chronomètre ! Suis les paramètres ! Par ici, le bien-être !

Allez Simon, prends le bâton !

Yo, c’est Jolin-Barrette, le ministre du Français !

Pourquoi parler anglais ? Pourquoi pas japonais ? portugais ? finlandais ? Parler français, c’est dans ton intérêt ! Un gage de succès ! Un super beau projet ! Allez, essaie ! Pas juste au chalet ! Tu vas faire des progrès ! T’auras pas de regrets !

La loi 96 protège la langue française ! Croyez pas les Anglaises ! C’est juste de la foutaise ! Des fadaises ! N’en vous déplaise !

Nous sommes la CAQ, simonac !