GOUDREAU, Léo



À l'unité du Carrefour du CHSLD Paul- Gilbert, le 24 mai 2021, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédé monsieur Léo Goudreau, époux de fe madame Cécile Demers, fils de feu Joseph-Émile Goudreau et de feu madame Alice Beaupré. Il demeurait à Lévis secteur Charny. Il laisse dans le deuil son fils: Michel (Lise Péloquin) et feu Jean-Yves (Marielle Lamarre): ses petits-enfants: Vincent (Cynthia Lahaye), Mélanie (Éric Delarosbil), Daniel (Amélie Bernard), Maxime, feu Francis; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Gabriel, Mathilde, William; ses frères et soeurs: feu Laura, feu Henri, feu Sr Irène, feu prêtre Paul-Émile, feu Louis-Raymond, feu Sr Angélina, feu Eugène, Yvon (feu Thérèse Roy), feu Yvonne (feu Pierre Demers), feu Raymond (Carmen Bonner), feu Thérèse (Jean-Paul Picard), feu Laurette (feu Lucien Boivin), feu Gisèle, feu Gérard, feu Guy (feu Cécile Fillion), feu Roger (feu Marguerite Fillion), André (Lorraine Drapeau); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Berthe (feu Raoul Langlois), feu Marcel (feu Irma Grenier), feu Maurice (feu Marthe Cadoret), feu Laurier (feu Lucille Gaudreau), feu Florence (feu Georges Lefebvre), feu Valmore (feu Simonne Martel); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci spécial à son amie Denise Laroche et Colette Langlois pour leur aide et soutien ainsi qu'au personnel de l'unité du Carrefour pour les bons soins prodigués, sans oublier les Chevaliers de Colomb pour leurs visites et la célébration de ses 100 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière.à compter de 9h.