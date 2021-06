BEAUDOIN, Dolores Rouillard



À Montréal, entourée de sa famille, est décédée le 5 juin 2021 madame Dolores Rouillard, épouse de feu monsieur Léandre Beaudoin. Elle laisse dans le deuil ses filles: Lyna (Jean-Guy Lamer) et Guylaine (Jean-Yves Lafond); ses petits-enfants: Véronique, Martin, Guyllaume, Vicky, leur conjoint ainsi que ses onze arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera aude 13 h à 17 h.Au lieu de fleurs des dons à la société Canadienne du cancer ou à la fondation des maladies du cœur seraient appréciés.