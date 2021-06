Bob Gainey en renfort à la réunion d’équipe

L’attaquant Brendan Gallagher était souriant et semblait motivé, mercredi matin, après avoir entendu le discours de Bob Gainey lors de la réunion d’équipe du Canadien de Montréal.

• À lire aussi: «On aime ça les défis» -Dominique Ducharme

• À lire aussi: La dernière coupe Stanley du Canadien a 28 ans

• À lire aussi: Les Golden Knights à une victoire de rejoindre le CH

• À lire aussi: Le discours des vétérans a tout changé

«Je ne sais pas qui sera le prochain ou s’il y aura un autre ancien qui viendra nous parler», a rigolé Gallagher, ayant visiblement apprécié la présence de Gainey, qui s’est adressé aux joueurs afin de partager son expérience en séries éliminatoires.

Gainey, cinq fois vainqueur de la Coupe Stanley avec le Canadien, avait sans doute de précieux conseils pour l’édition actuelle du Tricolore.

«C’est énorme, c’est très bon pour nous d’entendre parler un gars qui a joué dans des matchs importants et qui a gagné la Coupe Stanley», a reconnu à son tour le défenseur Erik Gustafsson.

Gagner pour Price

En vue de la troisième ronde, où le CH affrontera soit les Golden Knights de Vegas ou l’Avalanche du Colorado, Gallagher s’est dit à l’aise avec le groupe en place chez le Canadien.

Rappelant les séries de 2014, où Carey Price avait été blessé en finale d’association contre les Rangers de New York, l’attaquant du Canadien a mentionné qu’il aimerait particulièrement gagner pour le gardien avec lequel il évolue depuis neuf ans, soit depuis les débuts de Gallagher dans la Ligue nationale de hockey.

«Évidemment, tu veux gagner pour chaque gars, mais quand je pense à Carey, on veut jouer pour lui et gagner pour lui», a exprimé Gallagher, notant par où il est passé dans les dernières années et vantant sa façon de se préparer.

«Ce ne sera pas facile et c’est un beau défi», a suggéré Gallagher en vue de la prochaine ronde, accordant toutefois peu d’importance au fait que le CH est considéré comme le négligé par plusieurs observateurs.