COVID-19 au Canada: des cas en hausse au Québec, baisse en Ontario

Le nombre de cas a augmenté, mercredi, au Québec, pendant qu’il a continué sa pente descendante en Ontario.

Ainsi, le Québec a recensé 178 contaminations supplémentaires, soit 28 de plus que la veille, qui constituait le plus petit nombre d’infections journalières rapportées au Québec depuis septembre dernier. À cela s’ajoutent huit vies fauchées de plus, portant le bilan cumulatif à 372 287 malades et à 11 164 morts.

Les autorités ont déjà dit que le déconfinement en cours allait entraîner une hausse des cas. C’est peut-être ce qui se produit à Montréal, où on a compté 61 nouveaux cas mercredi, soit 12 de plus que les 49 de la veille. Les contaminations ont aussi crû dans la Capitale-Nationale (de 6 à 16 cas) et dans Chaudière-Appalaches (de 16 à 21 cas) ces 24 dernières heures, mais elles ont en revanche diminué en Outaouais (de 17 à 7 cas).

Les hospitalisations ont continué leur recul encourageant (257, -6) et le nombre de lits occupés aux soins intensifs est demeuré inchangé (60). Quelque 20 137 analyses ont été effectuées, ce qui donne un taux de positivité de 0,8 %.

«Le taux de positivité représente le [pourcentage] de tests analysés qui se révèlent positifs. Pour la première fois depuis le mois d’août dernier, il est sous la barre du 1 %. Le Québec se classe parmi les leaders mondiaux pour la 1re dose et ça paraît. Bravo aux équipes et aux Québécois!», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

De son côté, l’Ontario a signalé 411 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 33 décès, ce qui constitue un nombre plus qu’élevé de morts qu’au cours des dernières semaines. Jusqu’ici, la province la plus peuplée au pays a, au compteur, accumulé 537 487 cas et 8920 pertes de vie.

En début d’après-midi, le Canada comptabilisait un cumulatif de 1 396 002 cas (+592) et de 25 832 décès (+41).

La situation au Canada

Ontario: 537 487 cas (8920 décès)

Québec: 372 287 cas (11 164 décès)

Alberta: 229 458 cas (2251 décès)

Colombie-Britannique: 145 695 cas (1722 décès)

Manitoba: 53 153 cas (1079 décès)

Saskatchewan: 47 517 cas (551 décès)

Nouvelle-Écosse: 5694 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2267 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1360 cas (7 décès)

Nunavut: 649 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 88 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 396 002 cas (25 832 décès)

