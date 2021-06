La fièvre des séries fait exploser votre thermomètre!

La fièvre des séries s’empare des partisans qui s’affichent de plus en plus pour montrer leur appui au bleu, blanc, rouge, qui se battra pour la prestigieuse coupe Stanley en demi-finale. Certains fans du Canadien n’y sont pas allés de main morte pour encourager l’équipe. Ils nous ont envoyé des photos pour prouver qu’ils sont, ni plus ni moins, les fans no 1 du Tricolore.

LE temple des Canadiens

Richard Guay, 55 ans, n’a pas ménagé les efforts ni le portefeuille pour amener l’avenue des Canadiens dans son salon à Québec. Du plancher au plafond, la salle entière est à l’effigie du tricolore et est organisée pour rendre chaque partie mémorable.

Le plus grand fan de Brendan Gallagher

Du haut de ses 7 ans, Charles Olivier Lemieux, de Sherbrooke, est un fan fini du Canadien et, en particulier, de son joueur préféré, Brendan Gallagher, qu’il appelait affectueusement « Go-Layer » à l’âge de 3 ans, alors qu’il jouait au mini-hockey.

Un grilled-cheese au CH

Éric Guindon, de Terrebonne, n’a pas seulement le CH tatoué sur le cœur, mais il l’a aussi sur l’omoplate. Le fan de 50 ans s’assure aussi de marquer ses grilled-cheese de l’emblème de son équipe pour leur porter chance.

Un cadeau pour Carey

Heureux de la victoire du Canadien contre les Jets de Winnipeg, un partisan a déposé un bâton de gardien de but avec un balai attaché au bout devant la résidence du gardien étoile de l’équipe, Carey Price.

Mais qui est LE plus grand fan ?

