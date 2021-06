Photo courtoisie

La Fonction du CHU de Québec vous invite le dimanche 20 juin, fête des Pères, à la Marche du Courage Jean-Pagé organisée par PROCURE. Seul ou en équipe, où que vous soyez, marchez 4300 pas pour témoigner de votre soutien aux 4300 pères, grands-pères, conjoints, fils, frères, oncles qui reçoivent chaque année, au Québec, un diagnostic de cancer de la prostate. 4300 pas, c’est 2,8 km, soit environ 30 minutes de marche. Vous n’êtes pas disponible le 20 juin ? Marchez au moment qui vous conviendra. Les dons récoltés par les participants de Québec et de l’Est-du-Québec seront remis à la Fondation du CHU de Québec et contribueront à l’acquisition d’un robot chirurgical hautement technologique, un outil indispensable pour l’équipe d’urologie du CHU de Québec-Université Laval dans le traitement du cancer de la prostate. Découvrez l’importance de cet équipement en visionnant la vidéo témoignage de Régis Labeaume, maire de Québec et ambassadeur de La Marche du Courage Jean-Pagé. Tous les détails au https://marcheducourage.ca/fr/

Des Îles-de-la-Madeleine à chez vous

Le souper au homard des Îles-de-la-Madeleine, au profit de la Fondation Madeli Aide pour l’éducation, se déroulera, sous une nouvelle formule, cette semaine, soit le vendredi 11 juin. Ce sont 500 boîtes-repas pour 2 personnes qui voyageront sur plus de 1000 km pour être livrées à Québec et Montréal. Chaque boîte comprend 4 homards (de 2 livres), une bouteille de vin blanc et des accompagnements préparés aux Îles-de-la-Madeleine par Johanne Vigneau, cheffe renommée et propriétaire de Gourmande de nature. Les boîtes-repas pour 2 personnes (livrées chez vous) sont disponibles au coût de 600 $ chacune (reçu fiscal de 420 $) et peuvent être commandées, sur le site de la Fondation Madeli-Aide : https://www.madeli-aide.org/. La Fondation a comme objectif d’amasser 225 000 $ qui permettront de soutenir la réussite académique chez les jeunes Madelinots qui doivent quitter l’archipel pour poursuivre leurs études.

Des Homardises réussies

Jessie Boissonneault et Denis Savard, coprésidents du Comité Homardises 2021, de même que Claude Savard, de RBC Banque Royale du Canada et Michel Pelletier, de SML Groupe acier inoxydable, coprésident d’honneur de l’évènement peuvent dire mission accomplie. Les 380 boîtes-repas gastronomiques vendues ont généré pas moins de 90 000 $ de profits versés à la Fondation Cité Joie. L’an passé les Homardises 2020 avaient permis d’amasser près de 80 000 $. Dès le mois septembre, le comité des Homardises 2022 se mettra à la tâche pour la 25e présentation de l’activité-bénéfice qui devrait normalement se tenir en juin sur la scène du Grand Théâtre de Québec.

En souvenir

Le 09 juin 2001. À sa 22e saison dans la Ligue nationale de hockey, Raymond Bourque réalise son rêve de remporter une coupe Stanley lorsque l’Avalanche du Colorado comble le vétéran défenseur de 40 ans en enlevant la coupe grâce à une victoire de 3-1 face aux Devils du New Jersey dans le septième et ultime match de la série finale.

Anniversaires

Francine Raymond (photo), chanteuse québécoise (Souvenirs retrouvés) 65 ans...Natalie Portman, actrice d’origine israélienne (Star Wars) 40 ans...Martine Francke, comédienne, 56 ans...Alexis Martin, acteur, auteur, dramaturge, scénariste, animateur et metteur en scène québécois, 57 ans...Johnny Depp, acteur américain (Pirates des Caraïbes), 58 ans...Michael J. Fox, acteur canadien (natif d’Edmonton), 60 ans...

Disparus

Le 9 juin 2011 : Claude Léveillée (photo), 78 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2019 : Fabien Lacaf, 65 ans, dessinateur français de bande dessinée... 2018 : John McKenzie, 80 ans, ailier droit de la LNH (Boston de 1965 à 1972) et de l’AMH pendant 7 saisons... 2017 : Adam West, 88 ans, acteur américain connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman... 2016 : Brooks Thompson, 45 ans, joueur et entraineur de basketball... 2015 : James Last, 86 ans, compositeur et chef d'orchestre allemand qui a vendu des millions d'albums au cours de sa carrière qui s'est étendu sur 50 ans... 2013 : Iain Menzies Banks, 59 ans, écrivain écossais qui publie ses romans sous le nom de Iain Banks... 2013 : Bruno Bartoletti, 87 ans, chef d'orchestre italien... 2010 : Bobby Kromm, 82 ans, ancien entraîneur-chef des Red Wings de Détroit (LNH) et des Jets de Winnipeg (AMH) ... 2005 : Jean-Alain Tremblay, 53 ans, romancier et écrivain québécois... 1996 : Aimé Major, 72 ans, chanteur québécois.