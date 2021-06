MLS : un «duel intense» à prévoir au match des étoiles

Pour la première fois, les meilleurs joueurs de la Major League Soccer (MLS) affronteront leurs vis-à-vis de la Liga MX du Mexique dans le cadre du match des étoiles de la MLS prévu le 25 août, au Banc of California Stadium de Los Angeles.

Ainsi, le circuit Garber renouera avec sa classique annuelle qui avait été annulée l’an passé en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’agira du premier événement mettant aux prises les meilleurs athlètes de deux ligues de soccer; la MLS et la Liga MX ajoutent donc une compétition à leur partenariat établi ces récentes années, celui-ci comprenant également la Coupe Campeones et la Coupe des ligues.

La partie des étoiles – diffusée à la chaîne TVA Sports – sera la première présentée à Los Angeles depuis 2003. Cette année-là, l’équipe de la MLS avait défait le Club Deportivo Guadalajara 3 à 1 au Dignity Health Sports Park, domicile du Galaxy.

«Les partisans attendent cette confrontation historique depuis plus d’un an et nous n’avons aucun doute que cette rencontre prouvera que l’attente en valait la peine, a affirmé le commissaire de la MLS, Don Garber, par voie de communiqué. Un match de cette ampleur à Los Angeles, disputé devant des partisans incroyables à l’intérieur d’un des meilleurs stades de soccer, surpasse tout ce que notre sport a connu. Cette partie est l’expression parfaite d’un partenariat solide qui se poursuit entre la MLS et la Liga MX.»

«Ce sera un duel intense dans un environnement fantastique et un stade de classe mondiale situé dans une ville ayant un profond lien avec notre pays, notre ligue, nos joueurs et nos partisans. Cette association touche deux des meilleurs circuits au monde et le match intensifiera davantage leur rivalité, a ajouté le vice-président exécutif de la LIGA MX, Mikel Arriola. Il s’agit d’un élément primordial de notre projet d’internationalisation visant à obtenir de plus grands auditoires à l’extérieur du Mexique.»

Une semaine fertile en rebondissements

La semaine du match des étoiles proposera également un concours d’habiletés et un concert célébrant les liens entre le soccer et la musique. Les deux ligues concernées souhaitent de plus insister, par le biais de diverses activités au programme tel le MLS WORKS Community Day, sur l’importance de l’inclusion et l’accès égal au sport au sein des communautés.

Lors de la dernière classique des étoiles de la MLS, le 31 juillet 2019 à Orlando, l’Atletico Madrid avait défait les représentants de la ligue 3 à 0.