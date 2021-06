Mon Symposium, votre milieu de vie inspirant!

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec Développement FSTB. Pour tous les détails, cliquez ici.

Parce que les derniers mois ont fait naître dans la communauté un profond besoin de mieux-être, une folle envie de vivre et un sincère désir de côtoyer des êtres chers, le projet d’appartements locatifs Mon Symposium qui prend vie dans Lebourgneuf, arrive à point!

Érigé sur le terrain le plus convoité de ce secteur dynamique, au carrefour de l’avenue Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa, Mon Symposium se déploiera en prenant le pouls du quartier qui l’accueille, en se nourrissant des passions et des désirs de ses futurs résidents, puis en promettant de belles retrouvailles familiales et amicales.

Déjà, la première phase (Nord) prend tranquillement racine. Elle nécessitera un investissement de 30M $ et proposera 118 logements locatifs qui pourront vous accueillir dès l’été 2022. À terme, l’ensemble Mon Symposium devrait abriter une communauté d’environ 740 logements.

Vivre et se rassembler

Mon Symposium, c’est un environnement qui inspire un mode de vie à la fois riche en expériences et simple au quotidien, en raison de la proximité des commerces de l’Espace Chauveau, dont le formidable IGA Convivio nouvellement agrandi, de la desserte fréquente du transport en commun sur Robert-Bourassa, des écoles accessibles à pied et de la nature environnante avec ses parcs, ses pistes cyclables et ses sentiers pédestres abondants.

«Notre volonté est de regrouper les gens qui souhaitent vivre les avantages du quartier et profiter pleinement de cet ensemble résidentiel pensé pour eux!», souligne David Duperron de Développement FSTB SEC, promoteur du projet avec son partenaire-associé Danick Tremblay.

C’est-à-dire un milieu de vie et de rencontres à l’échelle humaine (4 à 6 étages), offrant des stationnements intérieurs et extérieurs en nombre suffisants, de spacieux logements insonorisés bordés de grands balcons, des espaces lumineux et invitants, ainsi que des

espaces communs pratiques, dont un grand salon privé et un gym. Et ce, sans oublier tous les avantages qui s’ajouteront au fil des différentes phases, faisant écho aux besoins et idées soulevés par la clientèle.

L'équipe de location de «Blanc et Noir Immobilier» prendra grand soins de vous!

La force d’une équipe

Le succès de Mon Symposium repose sur la précieuse contribution de plusieurs intervenants pour lesquels les promoteurs vouent une grande reconnaissance. L’entrepreneur Dinamo Construction, dont la réputation et l’expérience représentent une force inestimable en cette période effervescente pour le domaine de la construction. Puis les gens de la Ville de Québec, les professionnels et tous les sous-traitants, dont les idées abondantes ont fait grandir ce projet à la signature unique et inspirante!