Pas de changement de palier à moins d’une stabilisation en Chaudière-Appalaches

Bien qu’elle apparaisse comme la dernière de classe avec le nombre le plus élevé de cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants pour l’ensemble du Québec, la région de Chaudière-Appalaches garde bon espoir de changer de couleur lundi.

Selon la Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique de Chaudière-Appalaches, il y a 50 % des chances que la région passe au jaune à compter du début de la semaine prochaine.

« On est les derniers dans le peloton, mais on va y arriver. Nous avons eu une troisième vague qui a frappé très fort. Nous avons été parmi les régions les plus touchées. L’amélioration s’est faite, mais de façon très graduelle. On a eu des foyers d’éclosion très importants », a-t-elle rappelé.

La Dre Romero estime qu’il ne manque pas grand-chose à la région de Chaudière-Appalaches pour changer de palier.

« Il manque de la stabilité avec les données compatibles avec le palier jaune. J’ai confiance que l’on pourra l’obtenir dans les prochains jours. »

Sous surveillance

Un bon indicateur, d’après Dre Romero, est la moyenne des nouveaux cas, qui doit demeurer inférieure à 23 cas par jour. Mercredi, on rapportait 21 nouveaux cas sur le territoire, ce qui est plutôt de bon augure.

« Il faut s’assurer aussi que les éclosions soient bien maîtrisées », a-t-elle ajouté.

La Dre Romero estime qu’il devient plus difficile de faire passer les messages de prévention de la Santé publique auprès de la population.

« Il faut continuer à les répéter. Il y a encore la grande menace de toutes les mutations possibles. Les efforts que font les enquêteurs de la Santé publique avec le traçage sont importants pour prévenir la quatrième vague. »

Les 21 nouveaux cas de COVID-19 rapportés mercredi représentent 5 de plus que la veille dans Chaudière-Appalaches. Toujours sur la Rive-Sud, on compte 23 hospitalisations, dont 4 aux soins intensifs. On déplore un nouveau décès pour un total de 356 depuis le début de la pandémie.

La personne décédée résidait à la RPA Au Cœur de Marie, à Charny. Sur le plan de la vaccination, en date de mardi, 67,8 % de la population de Chaudière-Appalaches était vaccinée. On comptait également 20 éclosions dans les écoles et les milieux de garde et 18 dans les milieux de travail.

Du côté de la Capitale-Nationale, on signale 16 nouveaux cas (+10) et deux décès. Selon le dernier rapport, il y a 7 éclosions dans les milieux d’éducation et de garde et 4 dans les milieux de travail.

Cas par 100 000 habitants

Chaudière-Appalaches : 50,2

Capitale-Nationale : 13,8

Montréal : 43,5

Laval : 29,6

Source : Institut national de santé publique du Québec, mise à jour 9 juin 2021