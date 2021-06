Transport collectif à Québec: Gosselin prône un métro léger

Opposé à tout mode de transport lourd pour Québec il y a quatre ans, le candidat à la mairie Jean-François Gosselin défend maintenant un projet de de métro léger et de trambus qui coûterait 2,9 G$.

Le parti d’opposition Québec 21 dévoile son projet ce mercredi. Il s’articule autour d’une ligne de 13,5 kilomètres opérée par un «véhicule automatique léger souterrain électrique» (VALSE) et d’un trambus qui parcourt 4,5 kilomètres, pour une portée totale de 18 kilomètres et un coût évalué à 2,925 milliards $.

La formation politique se targue donc d’offrir une solution moins coûteuse que les 3,3 milliards $ du projet de tramway actuel.

«C’est une vision qui tient compte du futur et qui se positionne pour les 100 prochaines années. Le VALSE fera l’envie des autres villes. Nous proposons aujourd’hui un premier jalon pour les générations futures, qui prendront leurs propres décisions le moment venu», fait valoir M. Gosselin, qui rencontre les médias à 9h30 pour détailler sa proposition.

C’est un virage majeur pour le chef de Québec 21 qui, à l’élection de 2017, estimait que la capitale n’avait pas la population suffisante pour justifier un transport collectif robuste, y compris un service rapide par bus, mettant essentiellement de l’avant une bonification des services du RTC à l’intérieur de son budget.

L’annonce se déroule au Centre des congrès où le chef de l’opposition cherche visiblement à marquer un grand coup. M. Gosselin est un opposant notoire au projet de tramway de la Ville de Québec.

Le réseau structurant de Québec 21 comporterait 17 stations et permettrait de relier quatre pôles d’échanges pour les correspondances. Il se connecterait aux quatre métrobus les plus achalandés et à quatre des cinq parcours d’autobus réguliers les plus populaires. Il s’intègrerait également au projet de voies réservées du gouvernement caquiste.

Plus de détails à venir...